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Ekonomi

Avrupa'da stress testinin başarı oranı yüzde 93.63

Londra merkezli Avrupa Banka Denetimcileri Komitesi'nin (CEBS) 91 bankayı kapsayan stres testi sonuçlarını açıklandı.

23 Temmuz 2010 03:00

T24 - Avrupa'daki bankaların ekonomik şoklarını ölçme amacıyla yapılan, AB'de bankacılık varlıklarının yüzde 65'ini oluşturan 91 bankaya gerçekleştirilen stress testinde 7 banka başarısız oldu. Testi geçemeyen bankalar arasında İspanya hükümetinin banka kurtarma fonundan faydalanan bankaların da aralarında bulunduğu Diada, Espiga, Bianca Civica, UNNIM ve Cajasur, Almanya'dan Hypo Real Bank, Yunanistan'daki devlet bankası ATEBank bulunduğu bildirildi.

'ABD ekonomisinin geleceği olağan dışı bir şekilde belirsiz'

Londra merkezli Avrupa Banka Denetimcileri Komitesi'nden (CEBS), yapılan açıklamaya göre, Almanya'da kamulaştırılan Hypo Real Estate Holding, Avrupa stres testinde başarısız olan tek Alman bankası oldu. Banka, ekonominin resesyona girdiği ve ülkenin yeni  bir borç şoku yaşadığı iki senaryonun uygulaması sonucunda, seviye 1 (Tier 1) sermaye oranı yüzde 6'nın altına düşerek testi geçemedi.

Başarı oranını yüzde 93.63 olan test sonuçlarına göre Almanya'daki diğer 13 banka testi geçerken Yunan devlet bankası ATEBank da testte başarısız olan bankalar arasında yer aldı.

İrlanda, Portekiz, İtalya, Fransa, İngiltere ve İsveç bankalarının tümü testte başarı sağladı.


İspanya hükümetinden fon alan bazı bankalar da testi geçemedi


İspanya'da 18 tasarruf bankalarının da aralarında bulunduğu Diada, Espiga, Bianca Civica, UNNIM ve Cajasur adlı bankaları da testi geçemedi.

İspanyol El Pais gazetesinin finansal kaynaklara dayanarak verdiği haberde, bir grup küçük tasarruf bankasının, ekonomik koşulların hızla kötüleşmesi halinde daha fazla sermayeye ihtiyacı olacağı belirtildi. Bu bankalar arasında İspanya hükümetinin banka kurtarma fonu FROB'dan fon alanların bulunduğu kaydedilen haberde, bankaların isimleri verilmedi.


Goldman Sachs'ın tahmini: 10 banka testi geçemez


ABD'li Goldman Sachs bankasının yatırımcılar arasında yaptığı araştırmaya göre, Avrupalı 91 bankanın 10'unun stres testinde başarısız olması beklenmekteydi.

Araştırma, Avrupalı bankaların testten sonra 37.6 milyar euronun üzerinde sermaye artırımına gitmesinin beklendiğini ortaya koymuştu.

Alman Bankaları Birliği Başkanı Manfred Weber, Alman bankalarının stres testinde iyi performans göstereceğinden emin olduğunu söylemişti.


'ABD ekonomisinin geleceği olağan dışı belirsiz'


Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke’nin Amerikan ekonomisine ilişkin, “Amerikan ekonomisinin hâlâ kırılgan, geleceğin olağandışı bir şekilde belirsiz olduğunu” açıklaması, dünya genelinde borsalarda olumsuz yankı bulmuş, bankalara stres testi yolu açılmıştı.


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