Avrupa'da stress testinin başarı oranı yüzde 93.63

T24 -

İspanya hükümetinden fon alan bazı bankalar da testi geçemedi

Goldman Sachs'ın tahmini: 10 banka testi geçemez

'ABD ekonomisinin geleceği olağan dışı belirsiz'

Londra merkezli Avrupa Banka Denetimcileri Komitesi'nden (CEBS), yapılan açıklamaya göre, Almanya'da kamulaştırılan Hypo Real Estate Holding, Avrupa stres testinde başarısız olan tek Alman bankası oldu. Banka, ekonominin resesyona girdiği ve ülkenin yeni bir borç şoku yaşadığı iki senaryonun uygulaması sonucunda, seviye 1 (Tier 1) sermaye oranı yüzde 6'nın altına düşerek testi geçemedi.Başarı oranını yüzde 93.63 olan test sonuçlarına göre Almanya'daki diğer 13 banka testi geçerken Yunan devlet bankası ATEBank da testte başarısız olan bankalar arasında yer aldı.İrlanda, Portekiz, İtalya, Fransa, İngiltere ve İsveç bankalarının tümü testte başarı sağladı.İspanya'da 18 tasarruf bankalarının da aralarında bulunduğu Diada, Espiga, Bianca Civica, UNNIM ve Cajasur adlı bankaları da testi geçemedi.İspanyol El Pais gazetesinin finansal kaynaklara dayanarak verdiği haberde, bir grup küçük tasarruf bankasının, ekonomik koşulların hızla kötüleşmesi halinde daha fazla sermayeye ihtiyacı olacağı belirtildi. Bu bankalar arasında İspanya hükümetinin banka kurtarma fonu FROB'dan fon alanların bulunduğu kaydedilen haberde, bankaların isimleri verilmedi.ABD'li Goldman Sachs bankasının yatırımcılar arasında yaptığı araştırmaya göre, Avrupalı 91 bankanın 10'unun stres testinde başarısız olması beklenmekteydi.Araştırma, Avrupalı bankaların testten sonra 37.6 milyar euronun üzerinde sermaye artırımına gitmesinin beklendiğini ortaya koymuştu.Alman Bankaları Birliği Başkanı Manfred Weber, Alman bankalarının stres testinde iyi performans göstereceğinden emin olduğunu söylemişti.Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke’nin Amerikan ekonomisine ilişkin, “Amerikan ekonomisinin hâlâ kırılgan, geleceğin olağandışı bir şekilde belirsiz olduğunu” açıklaması, dünya genelinde borsalarda olumsuz yankı bulmuş, bankalara stres testi yolu açılmıştı.