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Spor

Avrupa'da son Dünya Kupası bileti Danimarka'nın

2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'da yapılacak

15 Kasım 2017 16:16

Danimarka Milli Takımı, 0-0 biten 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçının rövanşında İrlanda Cumhuriyeti'ni 5-1 yenerek, finallere gitmeye hak kazandı.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak son takımı belirleyecek play-off turundaki rövanş maçında İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka'yı konuk etti.

Sputnik'in haberine göre, İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'deki Aviva Stadı'nda oynanan maçı Danimarka, 29. dakikada Christensen, 32, 63 ve 74. dakikalarda Eriksen ile 90. dakikada penaltıdan Bendtner'in attığı gollerle 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 6. dakikada Duffy kaydetti.

Sahasındaki ilk karşılaşma golsüz tamamlanan Danimarka, böylece İsviçre, Hırvatistan ve İsveç'ten sonra finallere katılacak 4. ve son takım oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılmayı garantilemişti.

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