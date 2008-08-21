Avrupa'da son 15 yılın en büyük uçak faciaları

İspanya'nın Madrid kentinde dün meydana gelen ve 153 kişinin öldüğü uçak kazası, Avrupa'da meydana gelen en ciddi kazalardan biri olarak kayıtlara geçti.



Avrupa'da 27 Mart 1977'de Kanarya Adalarında 583 kişinin öldüğü uçak kazası ise dünya sivil havacılık tarihinin en çok ölümlü kazası özelliğini korumaya devam ediyor. Bununla birlikte uluslararası istatistiklere göre Avrupa, uçuş güvenliği alanında en güvenli kıta olarak kabul görüyor.



Avrupa'da son 15 yılda meydana gelen büyük uçak kazalarının kronolojisi şöyle:



- 20 Ocak 1992: FRANSA: Fransız şirketi Air Inter'in bir Airbus tipi uçağı Strasbourg yakınlarındaki Mont Sainte-Odile bölgesinde düştü, 87 kişi öldü.



- 31 Mart 1995: ROMANYA: Romen Tarom şirketine ait bir Airbus, Bükreş Havaalanı'ndan kalkışından sonra düştü, 60 kişi öldü.



- 25 Temmuz 2000: FRANSA: Fransız havayolu şirketi Air France'a ait Concorde tipi uçak New York'a sefer yapmak için havalandıktan sonra Paris'teki Roissy Havaalanı yakınlarında düştü, 113 kişi öldü.



- 3 Temmuz 2001: RUSYA: Rus Tupolev tipi uçak Sibirya'da düştü, 145 kişi hayatını kaybetti.



- 8 EKİM 2001: İTALYA: İskandinav havayolu şirketi SAS'a ait bir MD-87 tipi uçak, sisli havada Milano Havaalanı üzerinde özel bir Cessna tipi uçakla çarpıştı, 118 kişi öldü.



- 1 Temmuz 2002: ALMANYA: Rus Tupolev tipi uçakla DHL'nin kargo uçağı İsviçre sınırı yakınlarındaki Constance Gölü üzerinde, Überlingen'de çarpıştı, 71 kişi hayatını kaybetti.



- 8 Ocak 2003: TÜRKİYE: Türk Hava Yolları'na ait bir uçak Diyarbakır Havaalanı'na inişe geçtiği sırada düştü, 75 kişi öldü.



- 26 Mayıs 2003: TÜRKİYE: Ukrayna'ya ait Yak-42 tipi uçak, Trabzon yakınlarında düştü. Hiçbir yolcunun kurtulmadığı uçaktaki 75 kişiden 62'si İspanyol askeriydi.



- 14 Ağustos 2005: YUNANİSTAN: Rum Helios şirketine ait Boeing tipi uçak, Atina yakınlarında düştü, 121 kişi öldü.



- 3 Mayıs 2006: RUSYA: Ermenistan Armavia havayolu şirketine ait bir Airbus, Soçi'ye inişe geçtiği sırada Karadeniz'e düştü, 113 kişi öldü.



- 9 Temmuz 2006: RUSYA: Rusya'ya ait bir Airbus, Sibirya'da düştü, 124 kişi öldü.



- 22 Ağustos 2006: UKRAYNA: Rus Tupolev tipi uçak Ukrayna'nın doğusunda düştü, 170 kişi hayatını kaybetti.



- 20 Ağustos 2008: İSPANYA: İspanyol havayolu şirketi Spanair'in uçağı, Madrid Havaalanı'ndan kalkışı sırasında düştü, 153 kişi hayatını kaybetti. Bu kaza, İspanya'da son 25 yılda meydana gelen en büyük uçak kazası olarak kayıtlara geçti.