Avrupa'da soğuklar can almaya devam ediyor

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'Evsizlere yardım edin'

BBC Türkçe'nin haberine göre Polonya'da yalnızca bir gün içinde 10 kişi soğuklar nedeniyle öldü, toplam ölü sayısı 79'a yükseldi. Ukrayna'da da soğuklar nedeniyle ölenlerin sayısı 27'yi buldu.Avusturya, Finlandiya ve hava sıcaklığının eksi 33 dereceye kadar düştüğü Almanya'da meydana gelen trafik kazalarında da 13 kişi hayatını kaybetti.Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de meydana gelen bir tren kazasında 50 kişi, Paris'teki bir diğer tren kazasında ise 36 kişi yaralandı.Avrupa'nın bazı bölgelerinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Soğuk hava koşulları nedeniyle Avrupa genelinde birçok kentte trafik aksadı, yüzlerce uçak ve tren seferi iptal edildi. Ancak ulaşımda dünden itibaren bazı düzelmeler görülmeye başlandı.İngiltere ile Fransa ve Belçika arasında, Manş Denizi'nin altından yapılan Eurostar tren seferlerini üç günlük aranın ardından dün ilk seferini yaptı. Cumartesi ya da Pazar günü yolculuk yapmak için bilet alan ancak seferlerin iptaliyle mağdur olan yolcuların taşındığı, sınırlı sayıdaki seferlerin devam edeceği belirtildi.Avrupa'nın üçüncü büyük havaalanı olan Frankfurt Havaalanı da yeniden ulaşıma açıldı. Ancak havaalanından yapılan uçak seferlerinde çok sayıda iptal ve rötar söz konusu oldu.Londra'nın Heathrow Havaalanı'ndan yapılan tüm yurtiçi ve Avrupa seferlerini durduran İngiliz Havayolları (British Airways) da şimdi çoğu seferinin yapılabildiğini belirtti.Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Polonya'da polis halka evsizlere yardım etmeleri çağrısında bulundu. Polis, soğuklar nedeniyle ülkede ölen 79 kişinin çoğunluğunu evsizlerin oluşturduğunu belirtti. Krakov'da bir lokanta kentin ana meydanında binlerce evsize sıcak yemek dağıttı.Fransa'da da dondurucu soğuklar yüzünden iki evsizin öldüğü açıklandı. Avrupa'da hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.