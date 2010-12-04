Avrupa'da soğuklar 30 can aldı

T24 - Aşırı soğukların etkisi altındaki Avrupa'da can kayıpları artıyor. Polonya'da dün gece 12 kişi donarak hayatını kaybetti. Böylece son üç günde Avrupa'da soğuktan ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Türkiye'yi bekleyen iki soğuk hava dalgasından ilkinin bu pazar günü geleceğini söyledi. Sürmeli'ye göre, daha sert olan ikinci soğuk hava dalgasının ise ayın 10'undan sonra gelmesi öngörülüyor.

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Polonya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece 12 kişi donarak hayatını kaybetti. Ülkenin güneyindeki Czestochowa şehrindeki yaklaşık 150 bin kişinin ise dondurucu soğukların yaşandığı bir dönemde ısınma problemiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Yetkililer, bu sorunu en kısa zamanda gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Polonya'da sert geçen kış aylarında çok sayıda can kaybı yaşanıyor. Olumsuz hava koşullarından hayatını kaybedenlerin çoğunu evsiz ve sarhoşlar oluşturuyor.

Son günlerde sıfırın altına düşen sıcaklıklar ve yoğun kar, birçok kuzey Avrupa ülkesinde ulaşım sorunlarının yaşanmasına neden oluyor. Bazı havalimanları kapanırken, kara ve tren yoluyla sağlanan ulaşımda da sıkıntılarla karşılaşılıyor.

Kar nedeniyle kapanan İngiltere'nin Gatwick havalimanı ise bugün itibarıyla tekrar hava trafiğine açıldı. Ancak yetkililer, havalimanından gerçekleşecek uçuşlarda aksaklıklar yaşanmasına devam edileceğini belirtti.



CNN Türk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli

"Bizi iki hafta içinde bekleyen iki soğuk dalga var. Birincisi bu pazar gelecek, sıcaklıkları orta ve batı bölgelerde 5-10 derece aşağı çekecek ama bu düşüş ancak normalleri görmemizi sağlayacak. İkinci dalga biraz daha sert ve bu ayın 10’undan sonra görünüyor. İşte beyaz kışı da o zaman görme ihtimalimiz var. Tabii bu uzun vadeli bir öngörü, eğer soğuk hava sistemi yoluna beklenen şekilde devam ederse kar görürüz.

Avrupa’da etkili olan kış koşulları özelinde bakacak olursak, Avrupa üzerinde güneye kadar uzanan jet akımları, Kuzey Avrupa artı Sibirya, Atlas okyanusunun üstündeki soğuk hava soğukların rahatlıkla güneye inmesine izin verirken, Türkiye şimdilik yine bu jet akımları sayesinde soğuk çerçevenin dışında kalıyor. Bu akımlar ayın 10’undan sonra sert kış koşulları oluşturma ihtimali bulunan soğukların Türkiye’ye girmesine izin verebilir.

Türkiye için mevsimsel beklenti özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların normallerde ve normallerin 1-2 derece altında kalacağı. Mart ve Nisan gibi sıcaklıkların tekrar normalleri aşmaya başlayacağı yönünde bir görüntü var. Sıcaklıkların normallerin 1-2 derece altında kalması demek, afet seviyesinde olmasa da her zamanki kışlardan daha fazla karlı olma ihtimali var demek."



Arnavutluk'ta sel

Öte yandan Arnavutluk'ta bir haftadır aralıksız süren yağışların yol açtığı sel felaketinin boyutları genişliyor.

Hükümetin afet bölgesi ilan ettiği kuzeydeki İşkodra'da 11 bin hektar arazinin ve 1500 evin sular altında kaldığı açıklandı.

Sel felaketi nedeniyle kurulan acil durum merkezinden yapılan açıklamada, vatandaşların tahliye işlemlerinin sürdüğü, son iki günde güvenlik güçleri ve sivil savunma ekiplerinin yardımıyla 7 bin kişinin güvenli yerlere götürüldüğü bildirildi.

Bu arada, başkent Tiran'ı İşkodra'ya bağlayan karayolu iki gündür ulaşıma kapalı bulunuyor.