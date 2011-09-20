-Avrupa'da sıra Filenin Sultanları'nda ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Voleybolda erkeklerin ardından şimdi de A Milli Bayan Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. İtalya ile Sırbistan'ın 23 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada A, B, C ve D Gruplarında 4'er olmak üzere toplam 16 ülke takımı yer alacak. İki yılda bir düzenlenen ve statüsünde bu yıl değişikliğe gidilen şampiyonada, grup maçlarının ardından gruplarında ilk sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Grup maçları sonunda 2. ve 3. olanlar çeyrek finale yükselebilmek için play-off maçları oynayacak. Grup 4.'leri ise elenecek ve grup maçlarında aldıkları puanlara göre 13, 14, 15 ve 16. olarak sıralanacak. Play-off turunda ise eşleşmeler A2-C3, B2-D3, C2-A3, D2-B3 şeklinde olacak. Tek maç üzerinden yapılacak turda galipler çeyrek finale yükselirken, mağlup olan takımlar elenecek ve şampiyona süresince topladıkları puana göre 9, 10, 11 ve 12. sıraları alacak. Şampiyona çeyrek ve yarı finallerin ardından final maçlarıyla sona erecek. Türkiye, İtalya'nın Monza kentinde yapılacak B Grubu maçlarında Azerbaycan, Hırvatistan ve İtalya ile karşılaşacak. (A) Milli Takım'ın rakipleri arasında şampiyona karnesi en iyi olan ülke, son iki şampiyonanın altın madalyalı ekibi İtalya. 2007 ve 2009 yıllarında Avrupa şampiyonu olan İtalya'nın ayrıca 2001 ve 2005 yıllarında gümüş, 1991 ve 1993'te de bronz olmak üzere toplamda 6 madalyası bulunuyor. Öte yandan Hırvatistan, son 5 organizasyonda ilk 4'e giremese de 1995, 1997 ve 1999 yıllarında olmak üzere 3 kere gümüş madalyanın sahibi olarak dikkati çekiyor. Azerbaycan'ın ise 2005 yılındaki dördüncülüğünün dışında herhangi bir derecesi bulunmuyor. İlk kez 1948 yılında düzenlenen Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası'na 10. kez katılacak olan A Milli Takım, buradaki en önemli başarısını 2003 yılında elde etti. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada finale kadar yükselen A Milliler, final maçında Polonya'ya 3-0 yenilerek gümüş madalya aldı. A Milli Takım, 2009 yılında Polonya'da düzenlenen bir önceki şampiyonada İtalyan antrenör Alessandro Chiappini yönetiminde grup maçlarını 3. sırada tamamlayarak Play-Off Grubuna yükselmişti. Play-Off Grubunu da 3. sırada bitiren Türkiye, yarı final şansını yitirmiş, ancak 5. olarak bu yılki şampiyonaya doğrudan katılma hakkı elde etmişti.