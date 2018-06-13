Avrupa'da sığınmacı krizi: İtalya Fransa elçisini çağırdı

İtalya 629 göçmeni taşıyan gemiyi kabul etmemesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, kendilerine uluslararası hukuk eleştirisi getiren Fransa'nın Roma büyükelçisini çağırdı.

Aralarında hamile kadın ve çocukların da bulunduğu 629 sığınmacıyı taşıyan, İtalya ve Malta’nın kabul etmeyerek tepki çektiği Aquarius gemisi Avrupa içinde kriz çıkardı. İtalya, kendilerine yönelik eleştirilerinin ardından Fransa’nın Roma büyükelçisini Dışişileri Bakalnlığı'na çağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya’nın Akdeniz’de sıkışıp kalan göçmenleri sert bir dille eleştirmiş ve bu tavrın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştı. İtalya’da yeni göreve gelen sağ popülist hükümet ise geri adım atmayarak Fransa’yı ikiyüzlülükle suçlamıştı. Bu atışma şimdi diplomatik bir krize dönüşmüş durumda. Zira, İtalyan Dışişleri bu sabah, Fransa’nın Roma Büyükelçisi’ni çağırarak açıklama istedi.

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Ne olmuştu?

11’i çocuk, yedisi hamile, 629 sığınmacıyı taşıyan Aquarius gemisi, Avrupa Birliği içinde göçmenlere yönelik görüş ayrılıklarını belirgin biçimde ortaya koydu. İtalya, geminin limanlarına yanaşmasına izin vermemişti. Aşırı sağcı Liga Partili İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, mülteci taşıyan tekne ve gemilere artık İtalyan limanlarına giriş izni vermeyeceklerini belirterek bir diğer Akdeniz ülkesi Malta’yı mültecileri kabul etmeye çağırmıştı.