Avrupa'da sıcaklar 50 can aldı



Fransa’da geçen hafta verilen sıcak hava alarmı, akıllara 15 bin kişinin öldüğü 2003 yazını getirdi. Başta meteoroloji uzmanları olmak üzere, sağlık çalışanları, itfaiye ve ilk yardım ekipleri ile medya organları ve sivil toplum kuruluşları sıcaklara karşı bilinçlendirme faaliyetlerine hız verdi. Korkulan olmadı ama en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransa bir haftadan beri sıcak havanın etkisinde, kaydedilen değerler son 60 yılın en sıcak yazı olduğunu gösteriyor. 2003 yılında yaşanan sıcaklarda, çoğu yaşlı 15 bin kişi hayatını kaybetmişti. 2015’te de aynı acı sonuçların yaşanmaması için, sağlık çalışanlarından itfaiye ekiplerine, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara kadar herkes seferber oldu. Gazete televizyon ve radyo programlarında sürekli aşırı sıcak hava dalgası gündemdeydi. Alınan önlemler ve bilgilendirmeler sonuç verdi.

İtele televizyon programına katılan Acil Servis Derneği Başkanı Patrick Pelloux "Net olarak rakam veremem ama şüphesiz en az 50 kişi hayatını kaybetmiştir." dedi. Pelloux Paris’te, tüm uyarılara rağmen aşırı sıcaklarda spor yapan bir gencin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Strasbourg’da dün 86 yaşındaki bir kadın çocuğu tarafında evde ölü halde bulundu. Haftada birkaç kere annesini ziyaret ettiğini söyleyen oğul, Pazartesi günü annesini evde ölü halde bulduğunu söyledi. Soruşturma devam ederken, yetkililer alkol tüketiminin de ölümde etkili olabileceğini belirtti. Güney Fransa’da da 3 kişi aşırı sıcak ve su kaybından dolayı hayatını kaybetti.