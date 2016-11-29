Avrupa'da şarj şebekesi kuruluyor

Avrupa'nın önde gelen otomotiv şirketlerinden imalatçılarından BMW, Daimler, Ford ve Volkswagen elektrikli otomobiller için Avrupa çapında hızlı şarj istasyonları kurmak üzere anlaştı.

2018 yılında 400 şarj ünitesinin açılacağı ve 2020 yılında da elektrikli otomobil sahiplerinin binlerce noktada hızlı şarj istasyonlarından yararlanabilecekleri açıklandı.

Elektrikli otomobillerin menzilini uzatmaya yarayacak olan hızlı şarj istasyonları otoyollarla çok kullanılan kara yollarında hizmete girecek.

Otomotivcilik şirketleri tarafından imzalanan niyet açıklamasına göre hızlı şarj yapısının yükleme gücü 350 kilovat olacak ve elektrikli otomobillerin aküsü birkaç dakika içinde yüzde 80 oranında şarj edilebilecek. İleride elektrikli otomobillerin şarjının içten yanma motorlu otomobillerin akaryakıt deposunu doldurma süresine ineceği belirtiliyor.

Niyet açıklamasında elektrik istasyonları altyapısının ne kadar yatırım gerektireceğine dair açıklama yapılmadı. Elektrikli otomobillerin yaygınlaştırılabilmesi için menzilin uzaması ve şarj süresinin kısalması gerekiyor.

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DW/Reuters/dpa/AG/HS