Avrupa'da rövanş gecesi

LEVADIA-GALATASARAY



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında bugün Estonya'nın Levadia takımına konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan ve FC Tobol ile Maccabi Netanya ekiplerini saf dışı bırakmayı başaran sarı-kırmızılılar, grup maçları öncesi son engel olan Levadia'yı geçmenin arefesinde.

İstanbul'da yapılan ilk maçı 5-0 gibi farklı bir skorla kazanan ''Cim Bom'', elde ettiği avantajla rövanş maçını adeta bir turistik geziye çevirdi.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Frank Rijkaard, Estonya'ya 17 kişilik bir kadro götürdü. Sakatlıkları bulanan Keita, Ayhan, Kewell, Hakan Balta, Linderoth ve Serkan Çalık'ın yanı sıra Baros, Volkan, Aykut, Uğur ve Gökhan da kadoya alınmadı.

Başkent Tallinn'deki A Le Coq Arena'da TSİ 21.00'de yapılacak mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu'nda Istvan Vad, György Ring ve Zsolt Attila Szpisjak hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE-SION

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda 2-0 yendiği İsviçre'nin Sion takımı karşısında, bugün rövanşta turu geçmek istiyor.

Cenevre'deki ilk maçta rakibini 2-0 yenerek, İstanbul'a avantajlı bir skorla dönen sarı-lacivertliler, Sion karşısında turu getirecek skoru elde etmek istiyor.

Turkcell Süper Lig'de 3'te 3 yaparak, kayıpsız yoluna devam eden Fenerbahçe, FC Sion'u eleyerek, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin FC Sion maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Volkan Demirel, Gökhan, Önder, Lugano, Roberto Carlos, Kazım, Cristian, Emre, Dos Santos, Semih, Güiza.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak Fenerbahçe-FC Sion maçını Portekizli hakem Bruno Miguel Duarte Paixao yönetecek.

TOULOUSE-TRABZONSPOR

İlk maçta Fransız temsilcisi Toulouse'a Avni Aker'de 3-1 yenilen Trabzonspor ise tur için en dezavanatjlı takım.

Bordo-mavili takımın, bu akşam TSİ 22.00'de Toulouse FC takımı ile yapacağı maçı, Belçikalı hakem Serge Gumienny ile yardımcıları Mark Simons ve Eric Thiry yönetecek.

Takımda, sakatlığı süren Yattara ile kart cezalısı Engin Baytar dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor'un Toulouse maçındaki muhtemel 11'i şu şekilde; Sylva, Serkan, Song, Egemen, Cale, Tjikuzu, Barış, Colman, Selçuk, Alanzinho, Umut.