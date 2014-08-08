T24 LogoT24 Logo
Spor

Avrupa'da rakipler belli oldu

Avrupa kupalarında Beşiktaş, Trabzonspor ve Kardemir Krabükspor'un rakipleri belli oldu

08 Ağustos 2014 17:34

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Play-off turunda İngiltere'nin Arsenal takımı ile eşleşti. Beşiktaş, Arsenal'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi Grupları'nda yer alacak, elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 

Trabzonspor ve Karabükspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştikleri takımlar ise Trabzonspor Rus ekibi Rostov, Karabükspor ise Fransız temsilcisi Saint-Etienne oldu.

İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm eşleşmeler:

Trabzonspor - Rostov 

Sarajevo - Mönchengladbach

Astana - Villarreal

Zwolle - Sparta Prag

Asteras - Maccabi Tel Aviv

Dnipro - Hajduk Split

Karabağ - Twente

HJK Helsinki - Rapid Wien

Zimbru - PAOK

Omonia - Dinamo Moskova

Lyon - Astra

Neftçi - Partizan

Elfsborg - Rio Ave

Panathinaikos - Midtjylland

Grasshoppers - Club Brugge

Rijeka - Sheriff

Karabükspor - Saint Etienne

Apollon - Lokomotiv Moskova

Young Boys - Debrecen

Spartak Trnava - Zürich

AEL - Tottenham

Dinamo Minsk - Nacional

Patrolul - Dinamo Zagreb

Split - Torino

Aktobe - Legia

Lokeren - Hull

Ruch - Metalist

PSV - Shakhtyor

Stjarnan - Inter

Feyenoord - Zorya

Real Sociedad - Krasnodar

 

Beşiktaş en zorunu seçti

 

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş'ın rakibi İngiltere'nin Arsenal takımı oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekiminde, Türkiye'den Beşiktaş'ın dahil olduğu play-off turu eşleşmeleri belirlendi.

Kura çekimi sonucunda İngiliz ekibi Arsenal ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçını sahasında, rövanş mücadelesini ise Londra'da oynayacak. "Devler" Ligi'nde play-off turu ilk maçları 19-20 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

İşte tüm eşleşmeler:

 

Şampiyon olmayan takımlar eşleşmeler

 

Beşiktaş - Arsenal
Standart - Zenit
Kopenhag - Leverkusen
Lille - Porto
Napoli - Athletic Bilbao

ŞAMPİYONLAR PLAY-OFF'U - EŞLEŞMELER

NK Maribor - Celtic
FC Salzburg - Malmö
Aalborg - APOEL
FC Steaua Bükreş - FC Ludogorets
Slovan Bratislava - BATE Borisov

ETİKETLER

uefa avrupa ligişampiyonlar ligitrabzonsporbeşiktaşkarabükrostovarsenalsaint etienne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24