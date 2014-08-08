Avrupa'da rakipler belli oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Play-off turunda İngiltere'nin Arsenal takımı ile eşleşti. Beşiktaş, Arsenal'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi Grupları'nda yer alacak, elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Trabzonspor ve Karabükspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştikleri takımlar ise Trabzonspor Rus ekibi Rostov, Karabükspor ise Fransız temsilcisi Saint-Etienne oldu.
İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm eşleşmeler:
Trabzonspor - Rostov
Sarajevo - Mönchengladbach
Astana - Villarreal
Zwolle - Sparta Prag
Asteras - Maccabi Tel Aviv
Dnipro - Hajduk Split
Karabağ - Twente
HJK Helsinki - Rapid Wien
Zimbru - PAOK
Omonia - Dinamo Moskova
Lyon - Astra
Neftçi - Partizan
Elfsborg - Rio Ave
Panathinaikos - Midtjylland
Grasshoppers - Club Brugge
Rijeka - Sheriff
Karabükspor - Saint Etienne
Apollon - Lokomotiv Moskova
Young Boys - Debrecen
Spartak Trnava - Zürich
AEL - Tottenham
Dinamo Minsk - Nacional
Patrolul - Dinamo Zagreb
Split - Torino
Aktobe - Legia
Lokeren - Hull
Ruch - Metalist
PSV - Shakhtyor
Stjarnan - Inter
Feyenoord - Zorya
Real Sociedad - Krasnodar
Beşiktaş en zorunu seçti
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş'ın rakibi İngiltere'nin Arsenal takımı oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekiminde, Türkiye'den Beşiktaş'ın dahil olduğu play-off turu eşleşmeleri belirlendi.
Kura çekimi sonucunda İngiliz ekibi Arsenal ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçını sahasında, rövanş mücadelesini ise Londra'da oynayacak. "Devler" Ligi'nde play-off turu ilk maçları 19-20 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
İşte tüm eşleşmeler:
Şampiyon olmayan takımlar eşleşmeler
Beşiktaş - Arsenal
Standart - Zenit
Kopenhag - Leverkusen
Lille - Porto
Napoli - Athletic Bilbao
ŞAMPİYONLAR PLAY-OFF'U - EŞLEŞMELER
NK Maribor - Celtic
FC Salzburg - Malmö
Aalborg - APOEL
FC Steaua Bükreş - FC Ludogorets
Slovan Bratislava - BATE Borisov