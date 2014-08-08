Avrupa'da rakipler belli oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Play-off turunda İngiltere'nin Arsenal takımı ile eşleşti. Beşiktaş, Arsenal'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi Grupları'nda yer alacak, elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Trabzonspor ve Karabükspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştikleri takımlar ise Trabzonspor Rus ekibi Rostov, Karabükspor ise Fransız temsilcisi Saint-Etienne oldu.

İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm eşleşmeler:

Trabzonspor - Rostov

Sarajevo - Mönchengladbach

Astana - Villarreal

Zwolle - Sparta Prag

Asteras - Maccabi Tel Aviv

Dnipro - Hajduk Split

Karabağ - Twente

HJK Helsinki - Rapid Wien

Zimbru - PAOK

Omonia - Dinamo Moskova

Lyon - Astra

Neftçi - Partizan

Elfsborg - Rio Ave

Panathinaikos - Midtjylland

Grasshoppers - Club Brugge

Rijeka - Sheriff

Karabükspor - Saint Etienne

Apollon - Lokomotiv Moskova

Young Boys - Debrecen

Spartak Trnava - Zürich

AEL - Tottenham

Dinamo Minsk - Nacional

Patrolul - Dinamo Zagreb

Split - Torino

Aktobe - Legia

Lokeren - Hull

Ruch - Metalist

PSV - Shakhtyor

Stjarnan - Inter

Feyenoord - Zorya

Real Sociedad - Krasnodar

Beşiktaş en zorunu seçti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş'ın rakibi İngiltere'nin Arsenal takımı oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekiminde, Türkiye'den Beşiktaş'ın dahil olduğu play-off turu eşleşmeleri belirlendi.

Kura çekimi sonucunda İngiliz ekibi Arsenal ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçını sahasında, rövanş mücadelesini ise Londra'da oynayacak. "Devler" Ligi'nde play-off turu ilk maçları 19-20 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

İşte tüm eşleşmeler:

Şampiyon olmayan takımlar eşleşmeler

Beşiktaş - Arsenal

Standart - Zenit

Kopenhag - Leverkusen

Lille - Porto

Napoli - Athletic Bilbao

ŞAMPİYONLAR PLAY-OFF'U - EŞLEŞMELER



NK Maribor - Celtic

FC Salzburg - Malmö

Aalborg - APOEL

FC Steaua Bükreş - FC Ludogorets

Slovan Bratislava - BATE Borisov