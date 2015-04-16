Avrupa'da 'radar günü'



Almanya'da 7 binden fazla noktada kurulan hız kontrol birimlerinde yaklaşık 13 bin polis memuru görev alıyor.

Almanya'da üçüncü kez düzenlenen genel hız kontrolü, bu yıl ilk defa 21 Avrupa ülkesince de uygulanıyor.

Almanya saatiyle 06:00'da başlayan uygulama 24:00'te sona erecek. Yetkililer, normalde 24 saat olarak öngörülen uygulamanın Germanwings kazasında hayatını kaybedenler için yarın düzenlenecek anma töreni nedeniyle 18 saatte tamamlanacağını açıkladı.

Yüzlerce kişi aşırı hız kurbanı

"Radar maratonu" olarak anılan uygulama Almanya'da son olarak geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenmiş, hız sınırını aştığı tesbit edilen 93 bin sürücüye ceza kesilmişti.

Almanya'da geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında toplam 3 bin 350 kişi hayatını kaybetti. Kazaların büyük kısmı aşırı hızdan meydana geldi.