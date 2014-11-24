Avrupa’da otelleri en az dolu olan ülke Türkiye

Ekim ayı turizm sektörü raporuna göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında otel doluluk oranı en düşük olan ülke oldu. Geçen ayı yüzde 63 doluluk oranıyla geçiren oteller, Kobani olayları yüzünden 13 milyon Euro zarar etti. Bu dönemde otellerin ortalama oda fiyatı ise 115,2 Euro’dan 118,6 Euro’ya yükseldi.

Turizm sektörü veri, analiz ve danışmanlık şirketi STR’nin yeni yayınlanan Ekim 2014 raporuna göre Avrupa kıtasındaki ülkeler arasında otelleri en az dolu olan ülke Türkiye. Buna Ortadoğu’daki karışıklıklar ile Türkiye genelinde yaşanan toplumsal olayların neden olduğunu belirten Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği’nin (TUROB) Başkanı Timur Bayındır, “Sadece geçen ay Kobani’deki olayları protesto eylemlerinin otellere zararı 13 milyon Euro’yu aştı” dedi.

Arif Bayraktar’ın Zaman’daki haberine göre, Rusya’nın da Avrupa pazarında gösterildiği STR raporunda Ekim 2014’te tüm Avrupa ülkelerindeki en düşük doluluk oranları sırasıyla yüzde 57,5 ile Rusya ve yüzde 63,8 ile Türkiye’de gerçekleşti. Ekim ayında Türkiye açısından sevindiren bir gelişme ise günlük satılan ortalama oda bedelinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 115,2 Euro’dan 118,6 Euro’ya yükselmesi oldu.

Türk turizminin lokomotif şehirlerine baktığımızda ise İstanbul’da Ekim 2014’te otel doluluğu bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 gibi küçük bir oranla artarak yüzde 67,6 oldu. 2013 yılının aynı ayında bu oran yüzde 67,2’ydi. İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli de 152,5 Euro olarak gerçekleşti ve 2013’e göre yüzde 3,9’luk bir düşüş gösterdi. Ocak-ekim döneminde ise İstanbul’da doluluk oranları yüzde 67,8’den yüzde 65,8’e, günlük satılan oda bedeli de 148,4 Euro’dan 138,2 Euro’ya geriledi.

Yunanistan ciddi rakip

Türkiye’nin turizmde rakibi olan ve kriz döneminde gerilemesiyle dikkat çeken Yunanistan’da ise istikrarlı bir yükseliş başladı. Ekim ayının en yüksek artışı yüzde 18,3 ile Yunanistan’da gerçekleşerek doluluklar yüzde 73,4’e yükseldi. Ekim ayının en yüksek doluluk oranına ise yüzde 89,6 ile Malta ulaştı.