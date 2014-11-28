Avrupa’da onbinlerce HIV vakası



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa bürosunun, 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında açıkladığı rapor, HIV virüsünün Avrupa için bir tehdit olmaktan çıkmadığını ortaya koydu.

Rapora göre, virüs her yıl onbinlerce kişiye bulaşırken sadece 2013 yılında Avrupa ülkeleri ve Rusya'daki yeni HIV vakalarının sayısı 136 bin 235'i buldu.

Virüse yeni yakalanan yaklaşık 80 bin kişinin büyük bölümü Asya kıtasında yer alan Rusya'da yaşadığı belirtiliyor.

Örgüt raporunda, virüsün bulaşma hızının Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomi Bölgesi içindeki ülkelerde daha düşük olduğuna yer veriyor. HIV'in hâlâ Avrupa için bir tehdit olduğu vurgulanırken, virüsün bulaşma şeklinin de bölgelere göre değişkenlik gösterdiğine yer verildi.

Virüsün genele bakıldığında ağırlıklı olarak heteroseksüel ilişkiler aracılığıyla yayıldığı, Avrupa Birliği içinde ise ağırlıklı olarak erkekler arasında taşındığı belirtildi. Doğu Avrupa'da ise virüsün en çok uyuşturucu şırıngaları aracılığıyla yayıldığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde hâlâ her yıl 1 milyon 500 bin insan AIDS nedeniyle hayatını kaybediyor. Birleşmiş Milletler AIDS ile Mücadele Programı da HIV taşıyan kadın ve erkeklerin sayısının 35 milyon olduğunu açıkladı.