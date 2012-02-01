Avrupa'da öldürücü soğukların bilançosu: 85 ölü

T24 - Doğu ve Orta Avrupa'da etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar günlük hayatı felç etmeye devam ediyor. Aşırı soğuklar, bölgede en 85 kişinin ölümüne neden oldu.





Dondurucu soğuklardan en çok etkilenen ülke olan Ukrayna'da 43 kişi hayatını kaybetti.



Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı, donarak ölen 28 kişinin cesetlerinin sokaklarda bulunduğunu, 8 kişinin hastanede, 7 kişinin de evlerinde öldüğünü açıkladı. Açıklamada, ülkede 720 kişinin düşük vücut sıcaklığı ve soğuk ısırması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



Polonya'da ise aşırı soğuklara bağlı olarak hafta sonundan bu yana 15 kişi öldü. İçişleri Bakanlığı, ölümlere soğukların yanı sıra ısıtıcılarda yaşanan sorunlara bağlı olarak karbonmonoksit zehirlenmesinin de neden olduğunu açıkladı.



Polonya, geçen Cuma günü hava sıcaklığı -26 dereceye düşene kadar ılıman bir kış geçiriyordu. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün yaşlılar ve evsizler olduğunu belirtti.



Litvanya'da dün bir evsizin soğuktan donarak hayatını kaybetmesiyle birlikte, Cumartesi gününden bu yana ölenlerin sayısı sekize yükseldi.



Soğuklar Romanya'da sekiz, Bulgaristan'da beş, Sırbistan ve Slovakya'da ikişer, Çek Cumhuriyeti ve Bosna Hersek'te de birer kişinin ölümüne neden oldu.



