Avrupa'da öldüren soğuk

Avrupa da soğuk hava ve kar yağışıyla mücadele ediyor. Dondurucu soğuk Hırvatistan'da 4, Sırbistan'da 2 can aldı. Yoğun kar yağışı pek çok ülkede ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sırbistan, Hırvatistan, Romanya, Bosna Hersek, Ukrayna ve Almanya... Avrupa'da pekçok ülke beyaza bürünmüş durumda.

Hırvatistan:

Kara kışın en çok etkili olduğu ülkelerden biri Hırvatistan. Hafta sonu dondurucu soğuk nedeniyle dört kişi hayatını kaybetti.

Bazı yollar kapandı, toplu taşımada aksamalar yaşandı, pek çok uçuş iptal edildi. Halka "zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

Yetkililere göre, bu başkent Zagrep'e son 57 yılda düşen en yoğun kar.

Sırbistan:

Sırbistan'da da soğuk hava can aldı.

Hafta sonu ülkede iki kişinin hayatını kaybettiği haberi geldi. Başkent Belgrad'da kar küreme araçları tüm gün yolları açık tutmak için çalıştı.

Karın keyfini ise her zaman olduğu gibi çocuklar çıkardı.

Romanya:

Karın beyaza bürüdüğü bir diğer ülke, genel seçimlere giden Romanya. Kararlı seçmen, zorlu da olsa sandık başına gitmeyi başardı.

Ancak sandıklar yoğun hava koşulları nedeniyle gecikmeli açıldı. Ülkenin bazı kesimlerinde ise kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Alamanya:

Almanya'da da kötü hava koşulları ulaşımı aksattı. Kayganlaşayan yollarda küçük çaplı pek çok kaza yaşandı. hava ulaşımı da durma noktasına geldi.

Ülkenin en büyük havalimanı Frankfurt'da bazu uçuşlar iptal edildi.

Amerika da kara teslim

Yalnızca Avrupa'da değil, Amerika'da da kar var.

Kardan en fazla etkilenen eyaletler Minnesota ve Wisconsin oldu.

Çin:

Çin'de de ülkenin doğusu bir haftadır kar altında..

Tipi nedeniyle bazı bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi, kara saplanan araçlar oldu.

Soğuk hava koşulları ve kar yağışı pekçok bölgede hayatı felç etti ama karın keyfini en fazla hayvanlar çıkardı. (cnnturk.com)