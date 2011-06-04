-AVRUPA'DA NURİ ŞAHİN 20. SIRADA İZMİR (A.A) - 04.06.2011 - Avrupa'nın önde gelen 5 liginde yapılan değerlendirmede Borussia Dortmund'tan Real Madrid'e transfer olan Nuri Şahin, bu liglerde yer alan futbolcular arasında en başarılı 20. oyuncu oldu. ''www.castrolfootball.com'' internet sitesinin Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde mücadele eden oyuncuların bu liglerde ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performanslarına göre belirlediği listede gelecek yıl Real Madrid forması giyecek Nuri Şahin 789 puan topladı. Nuri Şahin, bu sezonki başarısına göre 5 ligdeki futbolcular arasında en başarılı 20. oyuncu oldu. Bu liglerde mücadele eden diğer Türk oyunculardan Paris Saint Germain forması giyen Mevlüt Erdinç'in 238. olduğu değerlendirmede, diğer Türk futbolcular ve sezonu tamamladıkları takımlar şöyle: 325. Mehmet Topal (Valencia) 457. Mehmet Ekici (Nürnberg) 1073. Halil Altıntop (Eintracht Frankfurt) 1330. Hasan Kabze (Montpellier) 1404. Hamit Altıntop (Bayern Münih) 1628. Tuncay Şanlı (Wolfsburg) 2068. Tunay Torun (Hamburg) 2346. Onur Ayık (Werder Bremen) -''EN İYİSİ MESSİ''- Nuri Şahin'in takım arkadaşı Türk asıllı Mesut Özil'in 47. sırada yer aldığı değerlendirmede ilk sırayı 1141 puanla Lionel Messi aldı. Arjantinli oyuncuyu 987 puan toplayan Real Madrid'ten Karim Benzema ile 976 puanlı Cristiano Ronaldo takip etti. İlk 10 futbolcu içinde 3 Barcelonalı ve 2'şer Real Madrid ve Manchester United'lı oyuncunun bulunduğu liste şöyle: 1. Lionel Messi (Barcelona) 2. Karim Benzema (Real Madrid) 3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 4. Mario Gomez (Bayern Münih) 5. Robin Van Persie (Arsenal) 6. Mats Hummels (Borussia Dortmund) 7. Gerard Pique (Barcelona) 8. Dimitar Berbatov (Manchester United) 9. Sergio Agüero (Atletico Madrid) 10. David Villa (Barcelona) Florent Malouda (Chelsea)