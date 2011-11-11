-Avrupa'da normalin üstünde radyasyon tespit edildi VİYANA (A.A) - 11.11.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Avrupa'nın bazı bölgelerinde çok düşük miktarda ancak normalin üstünde radyasyon tespit edildiğini bildirdi. UAEK'dan yapılan açıklamada, Çek Cumhuriyeti ve kıtanın bazı başka bölgelerinde atmosferde, çok düşük miktarlarda iyot-131 saptandığı kaydedildi. Tespit edilen radyoaktif maddenin halk sağlığını tehdit edecek oranda olmadığı belirtildi. UAEK, radyasyonun kaynağının henüz bilinmediğini ancak Japonya'daki depremde zarar gören Fukuşima nükleer santralinden kaynaklanmadığını bildirdi.