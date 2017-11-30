Avrupa'da Müslümanların oranı yükseliyor

Avrupa'da Müslümanların genel nüfusa oranı, göçmen kökenli yerleşik Müslüman nüfustaki doğumların yanı sıra yeni göç ve sığınmacı akımlarının da etkisiyle yükselmeye devam ediyor.

Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin perşembe günü açıkladığı araştırma sonuçlarına göre Almanya'ya göçün "orta hızda" devam etmesi halinde günümüzde yaklaşık yüzde 6 olan Müslümanların nüfusa oranı neredeyse ikiye katlanarak 2050 yılında yüzde 11'e yükselecek. Araştırmacılar "orta hız" olarak Almanya'ya sığınmacı göçünün tamamen durması ile öğrenci, işçi göçü ve aile birleşimi gibi "normal" göçün geçmiş yıllardaki hızıyla devam etmesi varsayımını baz alıyor.

Almanya'ya her tür göçün durması durumunda bile Müslümanların nüfusa oranının 2050 yılında yüzde 9'a yükseleceği tahmin ediliyor. Göçün, sığınmacı akınının yaşandığı 2014-2016 yılları arasındaki seviyede devam etmesi durumunda ise Müslümanların Almanya nüfusuna oranının 2050 yılında yüzde 20'ye yükselmesi bekleniyor.

Genç ve doğurgan nüfus

Araştırmacılar, göç dışında Müslüman nüfusun artışına yol açacak iki ana nedeni yaş ortalaması ve doğum oranları olarak açıklıyor. Araştırmaya göre Almanya'daki Müslümanların yaş ortalaması 31 iken Müslüman olmayanların ortalama yaşı 47.

Avrupa'da Müslümanlar arasında doğum oranı da Müslüman olmayanlara göre yüksek. Güneydoğu Asya kökenli çok sayıda Müslüman'ın yaşadığı İngiltere'de Müslüman kadın başına çocuk sayısı 2.9 olarak tahmin ediliyor. İngiltere'de Müslüman olmayan kadınlarda ise bu sayı 1.8.

Almanya'da ise Müslüman ve Müslüman olmayan kadınların doğum oranları arasındaki fark Avrupa geneline göre daha düşük. Enstitü'nün tahminlerine göre Almanya'daki Müslüman kadınlar arasında doğum ortalaması 2015-2020 yılları arasında 1.9 çocuk iken Müslüman olmayan kadınlarda bu sayı 1.4 olarak gerçekleşecek.

İslam'dan çıkanlar ve İslam'a geçenler

Pew Enstitüsü'nün AB ülkeleri, Norveç ve İsviçre'deki verileri değerlendirdiği araştırmasında din değiştirme yoluyla gerçekleşen değişikliklerin Avrupa genelinde nüfus oranlarını etkileyecek önemde olmadığına da dikkat çekiliyor. 2010 yılı ortasından 2016 yılı ortasına kadar İslam dininden çıkanların sayısının İslam dinine geçenlerden 60 bin kişi daha fazla olduğu kaydediliyor

Araştırmaya göre sömürge geçmişi nedeniyle Fransa, 5 milyon 700 bin kişiyle Avrupa'da en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülke. Fransa'da Müslümanların genel nüfusa oranı şu an yüzde 8.8 iken bu oranın İsveç'te yüzde 8.1 ve İngiltere'de yüzde 6.3 olduğu tahmin ediliyor.

2015 yılında doruk noktasına ulaşan sığınmacı krizinde sığınmacıları kabul etmeye yanaşmayan ve sığınmacılara karşı sert politikalarıyla tepki toplayan Polonya'da Müslümanların genel nüfusa oranının yüzde 0.1'in altında kalması dikkat çekti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/BK/CÖ