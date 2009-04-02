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Ekonomi

Avrupa'da Merkez faizi çeyrek puan daha indirdi

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranını çeyrek puan indirdi. Böylece faiz oranları tarihi düzey olarak nitelendirilen yüzde 1,25'e geriledi.

02 Nisan 2009 03:00

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranını çeyrek puan indirdi. Böylece faiz oranları tarihi düzey olarak nitelendirilen yüzde 1,25'e geriledi. Uzmanlar yüzde 1 seviyesinde bir gerileme bekliyordu. Faiz oranlarının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ki en düşük seviyede olduğu kaydedildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını indirmesinde, Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik durgunluk etkili oldu. Alman basını şimdiye kadar yapılan faizdeki indirimlerin tüketicilere yansımadığını çünkü bankaların faizlerinde bir indirime gitmediğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası: Faiz oranları daha da düşebilir

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, faiz oranlarının daha da düşebileceğini söyledi.

Trichet, Avrupa Merkez Bankasının faiz oranlarını çeyrek puan indirerek, tarihi düzey olarak nitelendirilen yüzde 1,25'e çekmesinin ardından yaptığı açıklamada, temel faiz oranlarının henüz en düşük seviyede olmadığını belirtti.

Merkez Bankası Başkanı, faiz oranlarının ne zaman veya ne kadar daha düşebileceği konusunda bilgi vermedi, ancak yapılan indirimle faiz oranlarının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ki en düşük seviyede olduğunu kaydetti.

Ekonomistlerin birçoğu bugünkü toplantıda, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarında yarım puanlık düşüş yapmasını bekliyorlardı.

Banka Yönetim Kurulu 5 Martta yaptığı toplantıda da faiz oranlarını yarım puan indirmişti.

Avrupa Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın yaptığı gibi, faiz oranlarında hızla indirim yapmadığı gerekçesiyle eleştirilere uğramıştı.

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