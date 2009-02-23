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Ekonomi

Avrupa’da Merkez daha fazla düzenleme istedi

Avrupa Merkez Bankası, küresel mali piyasalar ve kredi değerlendirme kuruluşlarıyla ilgili yeni düzenlemeler için ülkeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini istedi.

23 Şubat 2009 02:00

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, küresel mali piyasalar özellikle hedge fonlar ve kredi değerlendirme kuruluşları için yapılacak yeni düzenlemelerde, ülkeler arasında daha iyi koordinasyon sağlanmasını istedi.

Trichet, Paris'te yaptığı konuşmada, Londra'da Nisan ayında yapılacak G20 zirvesinde yeni düzenlemenin çerçevesinin kararlaştırılabileceğini söyledi.

Jean-Claude Trichet, düzenleme ve özellikle hedge fonlar ve kredi değerlendirme kuruluşları gibi sistem açısından önemli enstrümanlardaki hatalar için, mevcut krizin yüksek sesli ve açık bir uyarı olduğunu ifade etti.

Nisan ayında düzenlenecek G20 zirvesi krize verilecek bir yanıt olarak görülüyor.

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