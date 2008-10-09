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Ekonomi

Avrupa’da MB'ler bugün de piyasaya 120 milyar sundu

Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve İsveç Merkez Bankası bu sefer de piyasaya 120 milyar dolar para pompaladı.

09 Ekim 2008 03:00

Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve İsveç Merkez Bankası bu sefer de piyasaya 120 milyar dolar para pompaladı.

Avrupa'da merkez bankaları, gecelik işlemler için piyasaya para vermeyi sürdürüyor.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) piyasaya 100 milyar dolar, İngiltere Merkez Bankası ve İsveç Merkez Bankası da 10 milyar dolar para pompaladı.

AMB, İngiltere Merkez Bankası ve İsveç Merkez Bankası dün ABD Merkez Bankası (Fed) ile birlikte koordineli olarak faiz oranlarını yüzde 0,5 puan indirmişti.

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