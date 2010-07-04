Avrupa'da 'laiklik' savaş çıkardı

T24 - AİHM’nin İtalya’daki devlet okullarına haç asılmasını insan haklarına aykırı bulmasının ardından Roma temyize gitti. Avrupa’nın dindar ülkeleri İtalyanlara destek çıkarken, laikler tepki gösterdi.



vrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) İtalya’da sınıflara haç asılmasına itiraz eden kararı, Avrupa’da tartışma yarattı. AİHM kasım ayında haç asılmasının “ailelerin çocuklarını kendi inançlarına göre yetiştirme” hakkına müdahele ettiğine ve “Katolik olmayan ailelerin haklarını çiğnediğine” karar verdi. Mankeme, şikayetçi anneye de 5 bin euro tazminat ödenmesini uygun gördü. Bunun üzerine İtalyanlar temyize gitti. AİHM’nin kararları Türkiye’nin de üye olduğu Avrupa Konseyi ülkelerinde emsal teşkil ettiği için Avrupa’nın diğer dindar ülkeleri de harekete geçti. Ermenistan, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Romanya, Malta, Rusya, San Marino ve Polonya da davadan taraf oldu.





Emsal teşkil edebilir



AİHM’nin kararına göre, İtalya’nın sınıflardaki haçları kaldırması gerekiyor. Avrupa Konseyi’nin diğer dindar üyeleri ise, durumun kendi ülkelerinde de emsal teşkil etmesinden çekindikleri için İtalya’dan taraf oluyorlar.





Referandum ihtimali



Nüfusunun büyük bölümü Katolik olduğu halde laik olan Fransa’nın ve diğer laik ülkelerin ise, AİHM’nin sınıflarda haça izin vermesi halinde karara itiraz edeceği tahmin ediliyor. Fransız Sosyolog Said Bouamama, “Sınıflara haç konması Avrupa’nın Hıristiyanlığı tercih ettiği ve diğer dinleri dışladığı anlamına gelir” dedi. Daha önce Papa 2. Jean Paul, Avrupa Birliği (AB) Anayasası’na kıtanın Hıristiyan kökenleri ile ilgili bir ibare konmasını istemiş, bunu Fransa’nın başını çektiği laik ülkeler engellemişti. İtalya’nın AİHM’deki avukatı, Avrupa’daki laiklik akımının İngilizler’in ulusal marşındaki, “Tanrı İngiltere’yi korusun” ifadesinin silinmesine kadar gidebileceği yorumunu yaptı. İtalyan muhalefet partileri ise gerekirse referanduma kadar gidilebileceğini söyledi.





