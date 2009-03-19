Avrupa'da kuralar son 8 için



Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Kupası'nda çeyrek final kuraları yarın çekilecek.





Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi ile UEFA Kupası'nda çeyrek ve yarı final maçlarının kura çekimi yarın İsviçre'de yapılacak.



Nyon kentindeki organizasyonda TSİ 13.00'de Avrupa Şampiyonlar Ligi, TSİ 14.00'de de UEFA Kupası'nda çeyrek ve yarı final maçlarının kura çekimi gerçekleştirilecek.



UEFA Kupası'ndaki Türk temsilcisi Galatasaray'ın, bu gece Hamburg'u elemesi durumunda, çeyrek finaldeki rakibi ve çeyrek finali de geçmesi durumunda yarı finaldeki muhtemel rakibi de yarınki kurada belli olacak.



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde ilk maçlar 7-8 Nisan, rövanşları 14-15 Nisan'da, yarı finalde ilk maçlar 28-29 Nisan, rövanşları 5-6 Mayıs'ta oynanacak. Final maçı ise 27 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.



UEFA Kupası'nda ise çeyrek finalde ilk maçlar 9 Nisan, rövanşları 16 Nisan'da, yarı finalde ilk maçlar 30 Nisan, rövanşı 7 Mayıs'ta yapılacak. Final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'da, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak.



