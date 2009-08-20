Avrupa'da kritik viraj

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor bugün play-off turu ilk maçlarına çıkacaklar.



UEFA Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçları bugün oynanacak. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor, rövanş karşılaşmaları öncesi tur için avantajlı skor arayacaklar.



TRABZONSPOR-TOULOUSE



Günün ilk maçında Trabzonspor, Fransa'nın Toulouse takımını konuk edecek. Avni Aker Stadı'ndaki mücadele saat saat 19.45'te başlayacak ve Futbol Smart'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Çek Cumhuriyeti'nden hakem Pavel Kralovec yönetecek.



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Yattara ve Zafer ile eski takımı Hajduk Split'te UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Drago Gabriç, Toulouse karşısında forma giyemeyecekler.



Bordo-mavili takımın Toulouse karşısına Sylva, Serkan, Egemen, Song, Cale, Tjikuzu, Selçuk (Ceyhun), Colman, Engin, Alanzinho ve Umut Bulut'tan oluşan ilk 11'le çıkması bekleniyor.



SİVASSPOR-SHAKHTAR DONETSK



Temsilcilerimizden Sivasspor ise son UEFA Kupası şampiyonu Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Show TV'den canlı olarak ekrana gelecek. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Dean yönetecek. <br> <br>Sivasspor'da sakatlıkları süren Mehmet Yıldız ile Sezer Badur karşılaşmada forma giyemeyecek. Temsilcimizin sahaya Murat, Sedat, Yasin, Hayrettin, İbrahim, Onur, Cihan, Musa, Kamanan ve Ersen Martin ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.



SİON-FENERBAHÇE



UEFA Avrupa Ligi'nde bir önceki turda Macaristan'ın Honved takımını eleyen Fenerbahçe, play-off ilk maçında Sion deplasmanına çıkacak. Cenevre Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maç Euro Futbol kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İsveçli hakem Daniel Stalhammar yönetecek. <br> <br>Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan kaptan Alex ve Mehmet Topuz ile cezalı olan Bilica, Sion'a karşı forma giyemeyecek. Deivid'in durumu ise belirsizliğini koruyor.



Teknik direktör Christoph Daum'un son antrenmanda as takımda denediği Uruguaylı futbolcu Lugano'ya, cezalı olan Bilica'nın yerine ilk 11'de görev vereceği öğrenilirken, kaptan Alex'in yerine ise sakatlığı geçen Semih'in ilk 11'de oynaması bekleniyor.



Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle: Volkan Demirel, Gökhan, Önder, Lugano, Roberto Carlos, Kazım, Cristian, Emre, Dos Santos, Semih, Güiza.



GALATASARAY-LEVADIA TALLİNN



Temsilcilerimiz arasında en son sahaya çıkacak takım ise Galatasaray. Avrupa Ligi ön elemlerinde daha önce Tobol ve Maccabi Netanya'yı safdışı bırakan sarı-kırmızılılar, gruplar öncesi son sınavını Estonya'nın Levadia Tallinn takımı karşısında verecek.



Ali Sami Yen Stadı'ndaki maç saat 21.45'te başlayacak ve Futbol Smart'tan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Cyril Zimmermann yönetecek.



Linderoth ve Serkan Çalık dışında eksik oyuncu bulunmayan Galatasaray'ın Tallinn karşısında sahaya; Leo Franco, Sabri (Uğur), Servet, Gökhan Zan, Hakan Balta, Ayhan (Barış), Mustafa Sarp, Arda, Keita, Kewell, Baros ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.