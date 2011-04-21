-AVRUPA'DA KIZAMIK SALGINI CENEVRE (A.A) - 21.04.2011 - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da kızamık salgınının patlak verdiğini açıkladı. DSÖ yetkilileri, 33 ülkede 6500'den fazla vakayla Avrupa'da kızamık salgı tespitinde bulundu. Yetkililer, her dört vakadan üçünün Fransa'da bulunduğunu belirterek, pazartesi günü itibariyle Fransa'da ocak ve mart ayları arasında tespit edilen vaka sayısının 4397 olduğunu kaydetti ve bu ülkede 2010 yılının tamamında görülen vaka sayısının 5090 olduğuna işaret etti. DSÖ, salgın ve artan kızamık vakalarının tespit edildiği, başta gelen diğer ülkelerin İspanya, Makedonya, İngiltere, Almanya, Hollanda, Norveç, Romanya, İsviçre ve Rusya olduğunun görüldüğünü bildirdi.