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Dünya

AVRUPA'DA KIZAMIK ARTTI KOPENHAG (A.A)

19 Temmuz 2011 17:03

-AVRUPA'DA KIZAMIK ARTTI KOPENHAG (A.A) - 19.07.2011 - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da kızamık vakalarının arttığı uyarısında bulunarak, hastalığın yayılmasını önlemek için aşı olunması çağrısında bulundu. DSÖ Avrupa Bölgesinden yapılan açıklamada, bu yılın Ocak-Mayıs aylarında 12 binden fazla kızamık vakası tespit edildiği belirtilerek, bu sayının, 2010 yılındaki verileri şimdiden aştığı kaydedildi. Salgının en yüksek olduğu ülkenin 7324 ile Fransa olduğunu, Fransa'yı 1146 vakayla İspanya'nın takip ettiğini bildiren DSÖ, aşı olunmazsa durumun daha da kötüye gidebileceğini belirtti. DSÖ, tüm insanların, seyahat planlarına aldırmadan kızamık aşılarını olup olmadıklarını kontrol etmelerinin şiddetle tavsiye edildiğini de duyurdu.

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