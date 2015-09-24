Avrupa'da kişi başı 11 litre saf alkol tüketiliyor, nüfusun yüzde 59'u obez

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dün yayımladığı raporda Avrupa’da alarm verici ölçüde artan sigara, alkol tüketimi ve obezitenin erken ölüm vakalarını düşürme çalışmalarına darbe vurabileceği uyarısında bulundu.

Kendi türünde ilk olan rapor, Avrupa Birliği üye devletleri ve eski Sovyet cumhuriyetleri dahil 39 ülkeyi kapsıyor. Raporda Avrupalılar geçmişe göre daha uzun yaşasa da ülkeler arasında yaşam beklentisi farkları, en yüksekle en düşük arasında 11 yılla “kabul edilemez ölçüde yüksek” bulundu. Rapor, kanser, kalp-damar, diyabet ve kronik solunum rahatsızlıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların hızla azaldığı tespitine yer verdi. Fakat alkol tüketimi, tütün kullanımı ve obezitenin alarm verici ölçüde yüksek olduğu ve bunun, erken ölüm vakalarını azaltma konusundaki ilerlemenin muhafaza edilemediği anlamına geldiği uyarısı yapıldı.

WHO raporu, Avrupa’da her yıl ortalama kişi başına 11 litre saf alkol tüketildiğini, nüfusun yüzde 30’unun tütün kullandığını belirtti. Avrupa nüfusunun yüzde 59’unun aşırı kilolu veya obez olduğunun belirtildiği raporda, bu alanda en yüksek orana sahip ABD’nin biraz gerisinde olunduğu kaydedildi. Ortalama yaşam beklentisinin ise kadın ve erkeklerde Belarus, Moldova ve Rusya’da 71 yıla, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde 82 yıla uzadığı kaydedildi.

WHO Avrupa Direktörü Claudia Stein, “Sigara ve alkol tüketimi azalmaz, obezite önlenmezse tanık olduğumuz yaşam beklentisi kazanımlarını riske edebiliriz. Bu da bir sonraki neslin bizimkinden daha kısa ömürlü olabileceği anlamına geliyor” dedi.