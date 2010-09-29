Avrupa'da kesintilere karşı eylem günü





T24

Brüksel'e 100 bin kişi bekleniyor



Eylemler, mali krizde en ağır darbelerden birini alan İspanya'da işçilerin genel grevi ile başladı. İşçiler 24 saatlik iş bırakma eylemi için dün gece yarısından itibaren grev gözcülükleri oluşturarak toplandılar. Başkent Madrid'de bir de miting düzenleniyor. Genel grev işverenlerin işe alıp işten çıkarma işlemlerini kolaylaştırmak üzere çalışma yasalarında planlanan değişiklikleri ve kamu harcamalarındaki kesintileri hedef alıyor. Grev nedeniyle ulaşım ve çöp toplama hizmetleri aksıyor. Yunanistan, Polonya, İtalya, Letonya, İrlanda ve Sırbistan'da da ulusal çapta eylemler yapılıyor.Ancak eylemlerin en büyüğü 30 ülkeden çalışanların bir araya geleceği Brüksel'deki miting olacak. TSİ 14.00'te başlaması beklenen eyleme 100 bin kişinin katılması hedefleniyor. Eylemciler Avrupa Birliği'nin başlıca kurumlarına yürüyerek tepkilerini dile getirecekler. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), bunun kentin uzun yıllardır tanık olduğu en büyük eylem olacağını söylüyor.Sendikacılara göre Avrupalı işçiler; bankacı ve simsarların yol açtığı mali krizin kurbanı olma tehlikesiyle karşı karşıya.Sendika açıklamasında "Bu krize biz yol açmadık. Faturayı bankaların ödemesi gerek; işçilerin değil." deniyor. Küresel ekonomik kriz nedeniyle Avrupa çapında milyonlarca kişi işini kaybetmişti. Hükümetlerin kemer sıkma politikaları sonucunda, milyonlarca kişinin daha işsizler ordusuna katılacağı tahmin ediliyor.Yunanistan ve İrlanda'da işsizlik rakamlarının son 10 yılın en yüksek düzeyinde olduğu ve İspanya'da da işsizlik oranının son üç yıl içinde iki katına çıktığı kaydediliyor.İngiltere'de ise hükümet kamu harcamalarını yüzde 25 oranında azaltmayı planlıyor.Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesi girişimleri de büyük protesto gösterileriyle karşılanmıştı.