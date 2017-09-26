Avrupa'da ilk ve tek olan bal tesisi test üretimine başladı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da kurulan, Avrupa ve Türkiye\'nin ilk bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarında test üretimi başladı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla 10 milyon Euro\'ya yapılan bal paketleme tesisini inceleyen Vali Seddar Yavuz, Türkiye\'de devlet eliyle yapılan ilk bal paketleme tesisinde,sahte balların belirlenmesi için bir de akredite laboratuvar bulunacağını söyledi.

Türkiye\'de yılda üretilen yaklaşık 105 bin 727 ton balın 16 bin tonunu, Ordulu gezgin arıcılar üretiyor. 5 bin arıcı ailesinin 527 bin kovanla arıcılık yaptığı kentte, bal üretimi ve kovan sayısı bakımından da Ordu, Türkiye birincisi konumunda. Türkiye bal üretiminin yaklaşık yüzde 13\'ünü tek başına karşılayan Ordu\'da, 2009 yılında yılında başlayan \'Arım Balım Peteğim\' projesi de tamamlandı. Proje kapsamında 10 milyon Euro\'luk; içinde akredite laboratuvar, bal paketleme, polen temizleme ve paketleme, propolis işleme, arı sütü ünitesi, ham mum, temel petek ünitesi, AR-GE\'den oluşan bal paketleme tesisi projesinin yüzde 85\'i Avrupa Birliği hibesi, yüzde 15\'i ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılandı.

Uluslararası akreditasyona sahip, sertifika verebilecek test ve analiz laboratuvarı bulunan tesiste, hileli ballar da belirlenebilecek. Bal paketleme tesisinde KOBİ\'lerin ortak işletme gideri ödeyerek tesisten faydalanabileceği, 20 gramdan 280 kiloya kadar paketleme yapabileceği, kendi markalarınını da rahatlıkla oluşturabileceği belirtildi. Teknolojik özelliği ve akredite labolatuvarıylada Türkiye\'de ve Avrupa\'da tek olan tesisi inceleyen Ordu Valisi Seddar Yavuz, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak\'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Enstitü kampüsü içinde 4 bin 700 metrekarelik alan üzerine kurulan bal paketleme tesisinin tüm ünitelerini gezerek üretim aşamalarını inceleyen Vali Yavuz, tesisin makine ve ekipman montaj işlemlerinin tamamlanıp, deneme üretimine başladığını görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Analiz laboratuvarlarında, Türkiye’deki en gelişmiş analiz cihazlarının bulunduğunu belirten Feyzullah Konak ise, laboratuvarlarda baldaki kalıntı ve diğer analizlerin rahatlıkla yapılabileceğini, Türkiye\'nin bal üretiminde dünyada ikinci konumda olduğunu vurguladı.

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