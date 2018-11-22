Avrupa'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor

La Liga\'da zirve mücadelesi

Çizmede dev karşılaşma

Londra\'da nefesler tutulacak

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,(DHA) -

Avrupa liglerinde devre arasına kısa süre kalırken, futbol heyecanı da tüm hızıyla devam ediyor. La Liga\'nın 13\'üncü haftasında Atletico Madrid, sahasında Katalan ekibi Barcelona\'yı ağırlarken, İtalya Serie A\'da ise Lazio ile Milan karşı karşıya gelecek. Premier Lig\'de de Tottenham evinde Chelsea\'yi konuk edecek.

İspanya La Liga\'da geride kalan 12 haftalık serüvende en az gol yiyen ekip Atletico Madrid, ligin en golcü ekibi Barcelona\'yı sahasında konuk edecek. Katalan ekibinin en golcü ismi ise 12 haftada rakip fileleri 9 kez havalandıran Lionel Messi olurken, Atletico Madrid\'de Antoine Griezmann attığı 3 gol ile takımın en skorer oyuncusu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşmayı Madrid ekibi kazanırsa liderlik koltuğunu da kapmış olacak. 24 puanla La Liga\'da lider durumda olan Katalan ekibini, Sevilla ve Atletico Madrid 23 puanla takipteler. Dev karşılaşma cumartesi günü TSİ 22.45\'te oynanacak.

ÇİZMEDE DEV KARŞILAŞMA

İtalya Serie A\'nın 13\'üncü haftasında Lazio, Milan\'ı konuk ediyor. Ligde 22 puanla 4\'üncü sırada yer alan ev sahibi ekip, mücadeleyi kazanarak Avrupa kupalarından kopmak istemezken, zor günler geçiren Milano temsilcisi ise karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak 4\'üncülük koltuğuna oturmak istiyor. İtalya Seria A\'da haftanın maçı olan Lazio-Milan karşılaşması pazar günü TSİ 20.00\'da gerçekleşecek.

LONDRA\'DA NEFESLER TUTULACAK

Premier Lig\'in 13\'üncü haftasında ligde 4\'üncü sırada yer alan Tottenham, kendisinden 1 puan önde olan Chelsea\'yi ağırlıyor. Lider Manchester City ile arasında 4 puan fark olan Chelsea, deplasmandan 3 puan ile dönerek zirveyle puan farkını azaltmak isterken, Tottenham ise evinde galibiyet almak istiyor. Dev karşılaşma cumartesi günü TSİ 20.30\'da oynanacak. Premier Lig\'de geride kalan 12 haftada Chelsea 28 puan toplarken, Tottenham ise 27 puanda.