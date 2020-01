-Avrupa'da her 4 futbolcudan biri şikeden haberdar ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından yapılan bir araştırma, şikenin Avrupa futbolundaki gerçek yerini ortaya çıkardı. FIFAPro tarafından bugün yayımlanması beklenen ''futbolun kara defterine'' göre kariyerini Avrupa'da sürdüren her 4 futbolcudan biri, oynadığı ligde şike yapıldığından haberdar. Avrupa futbolunda şikenin, ırkçılığın ve şiddetin boyutlarının incelendiği ve Avrupa liglerinde oynayan binlerce futbolcunun görüşüne başvurularak yapılan anketlerin yer aldığı istatistiğe dayalı araştırma, fikri sorulan futbolcuların yüzde 23,6'sının şike yapıldığından haberdar olduğunu gösterdi. BBC, araştırmaya ilişkin haberinde, bu rakamın Rusya'da yüzde 43,5 oranında olduğunu ve 2018 Dünya Kupası'nın bu ülkede yapılacağı düşünülürse bunun bir kaygıya yol açabileceğini belirtti. Ödemesi yapılmayan futbolcularla şike olayları arasında açık bir bağ bulunduğuna işaret edilen araştırmaya göre, Avrupa'da oynayan her 10 futbolcudan birine şike yapması için doğrudan veya dolaylı girişimde bulunuldu. Şike yapması için girişimde bulunulan futbolcu oranı Avrupa genelinde yüzde 11,9 iken, bu oran, Yunanistan'da yüzde 30,3'e kadar yükseliyor. Futbolcuların yüzde 41,1'i kendilerine taahhüt edilen ödemelerin zamanında yapılmamasından şikayetçi. Anket, bu konuda muzdarip olan futbolcuların hemen hemen yüzde 50'sine şike teklifinde bulunulduğuna dikkati çekiyor. Ankete katılan her 9 oyuncudan biri ise şiddet mağduru olduğu düşüncesinde. Bu fikri paylaşan futbolcuların yüzde 8,3'ü, teknik direktörlerinin şiddetine maruz kaldığını düşünüyor. FIFPro Müdürü Anthony Higgins, sonuçların kaygı verici olduğunu, bunun, futbol için bir uyarı niteliği taşıması gerektiğini söyledi.