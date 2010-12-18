-AVRUPA'DA HAVA ULAŞIMINA KAR ENGELİ LONDRA (A.A) - 18.12.2010 - Avrupa'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, hava ulaşımının aksamasına neden oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da kar yağışından olumsuz etkilenen Gatwick havaalanının pistinin kapandığı, İngiliz havayolu şirketi British Airways'in de Heathrow havaalanından olan tüm uçuşlarını iptal ettiği bildirildi. Gatwick havaalanında pisti temizleme çalışmaları sürerken, Heathrow havaalanından yapılan açıklamada, kar yağışının devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Almanya, Fransa, Hollanda ve Danimarka'daki havaalanlarında da bazı uçuşların iptal edildiği ya da gecikmeli olarak yapılabildiği duyuruldu.