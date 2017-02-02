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Dünya

Avrupa'da hangi ülkede ne kadar hız yapılabilir? Cezası ne kadar?

Avrupa'da en yüksek hız Polonya, en ağır ceza İsviçre'de

02 Şubat 2017 22:03

Avrupa’da Almanya haricinde her ülke otoyollarında hız limitleri uygulanıyor. Almanya ise bu uygulamaya bölgesel olarak kademe kademe geçiyor. Daha önceki uygulamada trafik güvenliğini tehdit edip etmediğinize otoyol polisi karar veriyor ve cezanızı anında kesiyordu. Artık Almanya’da da sabit radarlar yayılmaya başladı.

Euronews't yer alan haberine göre, Fransa’da sabit radarlardan önce uyarı panosu konması zorunluluğu bulunuyor. Seyyar radar yerleştirilen bir noktada ise polis ekipleri en fazla 3 saat kadar kalabiliyor.

İngiltere, Finlandiya ve İsviçre’de bazı cezalar ihlali yapan kişinin gelir seviyesine göre belirleniyor. Örneğin İngiltere veya Galler’de otoyolda 161 km. süratle yakalanan bir kişi haftalık gelirinin 1,5 katını ceza olarak ödeyecek.

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