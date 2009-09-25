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Spor

Avrupa'da haftanın takımı Galatasaray

UEFA'nın resmi internet sitesi Avrupa'da haftanın takımı olarak Galatasaray'ı seçtiğini açıkladı.

25 Eylül 2009 03:00

UEFA, resmi internet sitesinde haftanın 'en'lerini açıkladı. Avrupa'da haftanın takımı olarak Galatasaray'ı seçen UEFA, Galatasaray'ın en iyi başlangıcını yaptığını yazdı.

Uefa.com'un geçtiğimiz hafta oynanan maçları göz önüne alarak yaptığı değerlendirmede, Galatasaray'ın 3.16 gol ortalamasıyla oynadığı belirtilirken son şampiyon Beşiktaş'ın ise geride kalan 6 haftada sadece 3 gol attığına değinildi.  

Yapılan değerlendirmede haftanın oyuncusu Real Madrid'in tecrübeli oyuncusu Raul Gonzalez olurken, haftanın maçı ise Manchester City'inin, Manchester United'a 4-3 yenildiği 'Manchester derbisi' ve haftanın golü olarak da Olympique de Marseille takımının oyunucusu olan Mamadou Niang'ın attığı gol seçildi.

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