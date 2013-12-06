Avrupa'da fırtına hayatı felç etti

Avrupa'nın kuzeyini vuran şiddetli fırtına, pek çok ülkede hayatı felç etti.

Fırtına nedeniyle Hollanda, Almanya ve İskoçya'da onlarca uçuş iptal edildi, birçok ülkede tren seferleri durduruldu.

İsveç ve Danimarka arasındaki Avrupa'nın en uzun köprülerinden biri de olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

On binlerce ev de elektrik kesintisine uğradı.

İskoçya'da saatte 228 kilometre hızla esen rüzgârlar görülürken, Edinburg'da bir tır şoförü aracının uçması sonucu hayatını kaybetti.

En az iki kişi de ağaçların devrilmesi sonucu yaralandı.

İngiltere'nin Nottinghamshire bölgesinde de bir kişi devrilen bir ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

İsveç açıklarındaki bir geminin güvertesinde bulunan ve denize uçan iki denizciye ise halen ulaşılamadığı belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde fırtınanın şiddetini arttırması bekleniyor.

İngiltere'de su seviyelerinin artması ve sel tehlikelerine karşı uyarılar yapıldı.

Başkent Londra'da da Thames Nehri'ndeki su seviyesinin artması ve kent merkezinde sel yaşanması tehlikesine karşı nehrin girişindeki kapaklar kapatıldı.

İngiltere'de son 60 yılın en büyük fırtınasının yaşanabileceği belirtiliyor.

Hollanda'da da ülkenin kuzey ve kuzey batısında sel tehlikesine karşı alarm durumuna geçildi.

Seferler iptal edildi

Fırtına Avrupa'nın kuzeyinde ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanmasına yol açtı.

Hollanda havayolları şirketi KLM Amsterdam'dan yapılacak 84 uçuşu iptal etti.

Hamburg Havaalanı'ndan da 20 sefer durduruldu.

Ayrıca İskoçya'nın Glasgow, Edinburgh ve Aberdeen havaalanlarındaki seferler de iptal edildi.

Tren ulaşımı da büyük aksamaya uğrarken İskoçya'daki tüm tren seferleri durduruldu.

İsveç ve Danimarka arasında tren seferleri iptal edildi.

Ayrıca Almanya'dan İsveç ve Danimarka'ya yapılan feribot seferleri de kaldırıldı.