Avrupa'da Fenerbahçe güldürdü, Beşiktaş ve Akhisar üzdü

UEFA Avrupa Ligi Grup Etabı 2. hafta maçları dün akşam tamamlandı. 24 maçın oynandığı gecede Türkiye’yi üç takım temsil etti. Fenerbahçe galibiyete net bir skorla ulaşırken Beşiktaş ve Akhisarspor ise geceyi üzücü mağlubiyetlerle kapadı.

Kadıköy’de galibiyete rağmen ‘’Ersun Yanal’’ sesleri



Phillip Cocu yönetiminde Süper Lig’e tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne de 4-1’lik Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlamıştı. Üst üste gelen kötü sonuçlarla galibiyete hasret kalan Fenerbahçe’nin yüzü Slovak temsilci Spartak Trnava karşısında güldü. Sarı Kanaryalar galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Slimani’nin ayağından gelen gollerle sahadan 2-0’lık net bir skorla ayrıldı.

Geceye skorun yanı sıra Fenerbahçe taraftarının protestoları da damga vurdu. İlk yarının beraberlikle bitmesinden memnun olmayan taraftarlar, Andre Ayew ve Frey’i ıslıklarken maçın farklı bölümlerinde Ersun Yanal lehine tezahüratlar yapıldı.

Maç sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu sonuçtan memnun olduğunu belirtirken Ersun Yanal tezahüratlarına şu sözlerle yanıt verdi:

“Bence en önemlisi taraftarın oyunculara destek vermesi. Onların desteği takıma katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan kendilerini ifade etmekte özgürler. Benim problemim yok. Daha iyi performans için bizi bu durum kamçılamalı.”

Kadıköy temsilcisi bu sonuç ile D grubunda 3. sıraya yükseldi.

Şenol Güneş hatayı kabullendi

Son haftalarda performansı yükselmeye başlayan Beşiktaş ise Malmö FF karşısında büyük hayal kırıklığı yarattı. Kara Kartallar İsveç deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Sahada bir türlü varlık gösteremeyen Beşiktaş’ı Caner’in kendi kalesine attığı gol ve yine Caner’in sebep olduğu penaltı sonucu atılan gol devirdi. Beşiktaş’ın 71’inci dakikada Pepe ile bulduğu gol ise ofsayt nedeniyle sayılmadı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş JK Teknik Direktörü Şenol Güneş ise öz eleştiri yaptı:

"Bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum. Demek ki oyuncuların bu maça konsantrasyonunu sağlayamamışız. Bu benim eksikliğim"

Güneş ayrıca çok kötü bir maç çıkardıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini belirtti. Beşiktaş bu mağlubiyette grubunda lider olarak başladığı haftayı 2. sıraya gerileyerek bitirdi.

Onur Ayık tarihe geçti

Türkiye'yi bu sene İstanbul dışından temsil eden tek takım olan Akhisarspor, Belçika temsilcisi Standard Liege karşısında 2-1’lik bir mağlubiyet aldı. Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşayan Manisa temsilcisinin golü Onur Ayık’tan geldi. Akhisarspor tarihinin ilk Avrupa golünü bütün oyuncular beraber kutladı.

Akhisarspor bu skor ile grupta ikinci maçında ikinci mağlubiyetini aldı, ve 4. sırada kaldı.