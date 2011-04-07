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Ekonomi

AVRUPA'DA FAİZ ARTTI FRANKFURT (A.A)

07 Nisan 2011 18:02

-AVRUPA'DA FAİZ ARTTI FRANKFURT (A.A) - 07.04.2011 - Avrupa Merkez Bankası (ECB), gösterge faiz oranını çeyrek puan (yüzde 0,25) artırarak yüzde 1,25'e yükseltti. ECB, bugün yaptığı toplantıda, artan enflasyonla mücadele için gösterge faiz oranını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan yükselterek yüzde 1,25'e çıkardı. Avro Bölgesi'nde enflasyon, mart ayında yüzde 2,6 ile son 29 ayın zirvesine çıktı. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, 17 üyeli Avro Bölgesi'nde enflasyon şubat ayında yüzde 2,4 düzeyinde bulunuyordu. ECB Başkanı Jean-Claude Trichet, ECB'nin 3 Mart'taki faiz toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi'nde enflasyondaki hızlı yükseliş göz önüne alınarak ''faiz oranının nisan ayında yapılacak ECB toplantısında muhtemelen yükseltileceğini'' söylemişti. ECB, Mayıs 2009'dan bu yana yüzde 1 seviyesindeki gösterge faiz oranını değiştirmiyordu.

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