Avrupa'da Facebook için yaş sınırı mı geliyor?

Avrupa’da 16 yaşın altındaki çocukların velilerinin izni olmadan Facebook ya da Snapchat gibi sosyal medya platformlarını kullanımını yasadışı edilmesi konuşuluyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; buna dijital rüşt yaşının 13'ten 16'ya çıkarılmasını oylayan bir komite karar verecek. Dijital rüşt yaşı yaygın olarak bilinen bir konu değil. ABD'de 13 yaşın altındaki çocuklara koruma sağlayan Coppa adında bir yasa bulunuyor.

Avrupa'da ise ergenlik çağına kadar çocukların Facebook gibi sosyal medya platformlarına erişimini engelleyen benzer bir politika var.

Şimdi ise Avrupa Parlamentosu'nun Medeni Özgürlükler ve İçişleri Komitesi hem sosyal medya şirketlerinin hem de çocuk koruma uzmanlarının karşı çıktığı bir yasa değişikliği üzerinde çalışıyor.

Komitenin gündemindeki Avrupa Veri Düzenlemesi'ne getirilen son dakika değişiklik önergesi "16 yaşından küçük bir çocuğun özel verilerinin işleme konması velilik sorumluluğu bulunan kişiler tarafından izin verilmediği sürece yasadışı kabul edilir" diyor.

Diğer bir deyişle internet şirketleri 16 yaşından küçük birinin bilgilerini kullanmak isterse annesi ya da babasının iznini alması gerekecek. Bu internet güvenlik uzmanlarına göre çocuklara daha fazla değil, daha az koruma sağlayacak.

Bu gruplar komiteye yazdıkları açık mektupta yaş sınırını değiştirmenin "gençleri eğitimsel ve sosyal fırsatlardan pek çok şekilde mahrum bırakacak ve daha az koruyacak" dedi.

Kimi uzmanlar ise internetin sorunlu ergenler için hayati bir can simidi olduğunu söylüyor. Sosyal medya şirketleri ve avukatları ise bunun sitelerin denetlenmesini zorlaştıracağını savunuyor.

Avrupalı parlamenterler yasayı bugün görüştükten sonra yarın oylamaya koyacak.