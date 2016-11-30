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Dünya

Avrupa'da erkeklerin yüzde 27'si "Bazı durumlarda tecavüz kabul edilebilir" diyor!

Avrupa’nın bütününde 30 bin erkekle yapılan anket...

30 Kasım 2016 15:42

Avrupa Komisyonu (AK) tarafından yaptırılan bir anket korkutan bir tablo ortaya koydu. Ülkeden ülkeye oran değişse bile, Avrupa Birliği sınırları içerisinde yaşayan erkeklerin önemli bir bölümü, belli şartlarda tecavüzü onaylıyor.

Ocak Medya'da yer alan habere göre, anket sonuçlarını içeren rapor AK tarafından yayımlandı. Araştırmada, Avrupalı erkeklere “Kadın alkollüyse veya uyuşturucu almışsa, açık-saçık giyinmişse, istemese de kendisiyle ilişkiye girer misiniz?” sorusu yöneltildi. Avrupa’nın bütününde 30 bin erkeğe yöneltilen bu soruya, erkeklerin yüzde 27’si şartlara bağlı olarak “Olabilir” cevabını veriyor.

Anket sonuçlarına göre, yüzde 12 alkollü veya uyuşturucu almışsa, yüzde 11 biriyle evine kendi rızasıyla gitmişse, yüzde 10 direnmediyse “Neden olmasın?” görüşünü savunuyor.

Romanya’da sorunun yöneltildiği erkeklerin yüzde 60’ı şu veya bu sebeple “Olabilir” görüşünü açıklarken, İngiltere’de yüzde 12'lik bir kesim alkol ve uyuşturucuyu makul gerekçe sayıyor.

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