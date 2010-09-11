Avrupa'da en popüler Türk takımı hangisi?

T24 - Yapılan araştırmada Avrupa kıtasının en popüler takımları olarak La Liga'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona belirlendi. Galatasaray en popüler Türk kulübü oldu.



Sport+Markt'ın araştırmasına göre Avrupa'nın en popüler 20 kulübü belirlendi. Son La Liga şampiyonu Barcelona'nın açık ara birinci olduğu araştırmada, Real Madrid ise ikinciliği aldı.



Yapılan çalışmaya göre İngiltere Premier Ligi'nden Chelsea ve Manchester United, İspanyolları izleyen iki takım olarak belirlendi. Beşinciliği alan takım ise Almanya'dan Bayern Münih oldu.



Yerel ve uluslararası futbol kulüplerinden 17 ülkeye dayanan bu araştırmaya 10000'in üzerinde futbolsever katıldı ve bu büyük çaplı araştırma sonucunda ilk 20 belli oldu.



Bu arada Galatasaray 16. sırada yer alarak Avrupa'daki en popüler Türk kulübü oldu. Fenerbahçe ise 18. sırada yer aldı.





