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Dünya

Avrupa'da en çok dolar milyoneri Fransa'da PARİS (A.A)

19 Ekim 2011 21:19

-Avrupa'da en çok dolar milyoneri Fransa'da PARİS (A.A) - 19.10.2011 - İsviçreli bir bankanın yaptığı araştırma, Avrupa'da en çok dolar milyonerinin Fransa'da olduğunu ortaya koydu. İsviçreli ''Credit Suisse'' bankasının tahminine göre, Fransa'da yaşayan 2,6 milyon kişi dolar milyoneri. Bu oranı, 1,6 milyon ile İngiltere, 622 bin kişiyle İsviçre izliyor. Yine aynı bankanın tahminine göre, 100 milyon dolardan fazla varlığı olanlar sıralamasındaysa Almanya ve İngiltere ilk sırada geliyor. Fransa'da emlak, nakit para ve eşyayla birlikte kişi başına düşen varlık miktarı ise 90 bin dolar civarında.   Kişi başına düşen varlık miktarı açısından yaklaşık 500 bin dolarla İsviçre ilk sırada geliyor. Norveç ve Avustralya'da bu oran 300 bin dolar civarında Yine bankanın araştırmasına göre, 2016 yılında Çin, Japonya'nın yerine ABD'den sonra dünyanın ikinci zengin ülkesi olacak.

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