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Spor

Avrupa'da en başarılı takım Fenerbahçe İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2011 13:16

-Avrupa'da en başarılı takım Fenerbahçe İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - Şike soruşturması nedeniyle direkt olarak katılması gereken Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe, son 5 yıl gözönüne alınarak yapılan UEFA sıralamasında 42. sırada yer alarak en başarılı Türk takımı oldu. Kulüplerin son 5 yıl içinde gösterdikleri performanslara göre hazırlanan sıralamada, bu sezon Avrupa'da mücadele edemeyecek olan Fenerbahçe, 40,815 puanla Türk takımları arasında en üst sırada yer alıyor. Bu sezon puan kazanamayacak olan Fenerbahçe'yi, yine bu sezon Avrupa'da yer almayan Galatasaray 37,815 puanla 46. sırada yer alarak izliyor. -Beşiktaş takipte- Bu sezon Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, ezeli rakiplerini takip ediyor. 31,315 puanı bulunan siyah-beyazlılar, UEFA sıralamasında 55.'likte yer alıyor. Beşiktaş, elde edeceği puanlarla, üst sıralara tırmanmaya çalışacak. -Trabzonspor ilk 100'e giremedi- UEFA tarafından, Fenerbahçe'nin yerine Şampiyonlar Ligi'ne alınan Trabzonspor ise ilk 100'e giremedi. 14,815 puana sahip olan Trabzonspor, UEFA sıralamasında 104. sırada yer alabildi. -Diğer Türk takımları- Daha önce Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarından Bursaspor, 12,815 puanla 115. durumda. 7,815 puanı olan Sivasspor 167., 7,315 puanlı Gaziantepspor ve Kayserispor 171 ve 172. sırayı alıyorlar. -Manchester United zirvede- Avrupa'da Barcelona fırtınası yaşanmasına rağmen, UEFA sıralamasında Manchester United zirveye oturmuş durumda. 130,607 puanı bulunan İngiliz ekibini, İspanyol Barcelona 128,294 puanla takip ediyor. Bir diğer İngiliz ekibi Chelsea ise 107,607 puanla 3. durumda yer alıyor.

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