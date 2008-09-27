Avrupa'da derbi haftası

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Bugün İngiltere'de Liverpool derbisi Everton-Liverpool (maç başladı. Torres'in golleriyle Liverpool 2-0 önde götürüyor maçı) , İspanya'da Katalan çarpışması Espanyol-Barcelona, yarın ise İtalya'nın en şiddetli 90 dakikası olarak kabul edilen Milano derbisi Milan-Inter mücadeleleri nefes kesecek.Everton: Howard, Neville, Lescott, Baines, Yobo, Hibbert, Jagielka, Castillo, Arteta, Osman, Cahill, Baxter, Yakubu, Saha, Turner, Nash, Jutkiewicz, Fellaini, Agard, Kissock, Wallace, Vaughan, Valente, Rodwell.Everton eksikler: Victor Anichebe, Steven Pienaar, Andy van der MeydeLiverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Skrtel, Hyypia, Agger, Dossena, Gerrard, Alonso, Mascherano, Babel, Benayoun, Riera, Kuyt, Keane, Torres, Lucas, Cavalieri, El Zhar, Plessis, NgogLiverpool eksikler: Fabio Aurelio, Philipp Degen----Espanyol: Kameni, Sanchez, Pareja, Jaraque, Chica, Murtado, Martinez, Coro, Garcia, Nene, TamudoEspanyol eksikler: Marc Torrejon, Francisco Javi Ruiz, David GarciaGregory Beranger, Rufete, Jesus Maria Lacruz, Ivan De la Pena, Milan SmiljanicBarcelona: Valdes, Abidal, Marquez, Puyol, Alves, Iniesta, Keita, Xavi, Henry, Eto'o, MessiBarcelona eksikler: Sylvinho, Alexander Hleb, Jorquera, Gabriel Milito----Milan: Abbiati; Zambrotta, Maldini, Kaladze, Favalli; Ambrosini, Gattuso, Seedorf; Kaka; Pato, ShevchenkoMilan eksikler: Nesta, Inzaghi, Viudez, Pirlo, Senderos, BorrielloInter: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Materazzi, Chivu; Vieira, Cambiasso, Zanetti; Mancini, Ibrahimovic, AdrianoInter eksikler: Samuel, Jimenez, Maxwell, Figo, Muntari