Avrupa'da derbi haftası

Bugün İngiltere'de Liverpool derbisi Everton-Liverpool (maç başladı. Torres'in golleriyle Liverpool 2-0 önde götürüyor maçı) , İspanya'da Katalan çarpışması Espanyol-Barcelona, yarın ise İtalya'nın en şiddetli 90 dakikası olarak kabul edilen Milano derbisi Milan-Inter mücadeleleri nefes kesecek. EVERTON - LIVERPOOL
GOODISON PARK,
27 EYLÜL CUMARTESİ 14.45, SPORMAX
> Maça Doğru / Everton-Liverpool (Tüm detaylar)
Everton: Howard, Neville, Lescott, Baines, Yobo, Hibbert, Jagielka, Castillo, Arteta, Osman, Cahill, Baxter, Yakubu, Saha, Turner, Nash, Jutkiewicz, Fellaini, Agard, Kissock, Wallace, Vaughan, Valente, Rodwell.
Everton eksikler: Victor Anichebe, Steven Pienaar, Andy van der Meyde
Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Skrtel, Hyypia, Agger, Dossena, Gerrard, Alonso, Mascherano, Babel, Benayoun, Riera, Kuyt, Keane, Torres, Lucas, Cavalieri, El Zhar, Plessis, Ngog
Liverpool eksikler: Fabio Aurelio, Philipp Degen
---- ESPANYOL - BARCELONA
ESTADIO OLIMPICO,
27 EYLÜL CUMARTESİ 23.00, NTVSPOR
Espanyol: Kameni, Sanchez, Pareja, Jaraque, Chica, Murtado, Martinez, Coro, Garcia, Nene, Tamudo
Espanyol eksikler: Marc Torrejon, Francisco Javi Ruiz, David GarciaGregory Beranger, Rufete, Jesus Maria Lacruz, Ivan De la Pena, Milan Smiljanic
Barcelona: Valdes, Abidal, Marquez, Puyol, Alves, Iniesta, Keita, Xavi, Henry, Eto'o, Messi
Barcelona eksikler: Sylvinho, Alexander Hleb, Jorquera, Gabriel Milito > Maç Doğru / Espanyol – Barcelona ( Tüm detaylar )
---- MİLAN - İNTER
SAN SİRO,
28 EYLÜL PAZAR 21.30, NTV
Milan: Abbiati; Zambrotta, Maldini, Kaladze, Favalli; Ambrosini, Gattuso, Seedorf; Kaka; Pato, Shevchenko
Milan eksikler: Nesta, Inzaghi, Viudez, Pirlo, Senderos, Borriello
Inter: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Materazzi, Chivu; Vieira, Cambiasso, Zanetti; Mancini, Ibrahimovic, Adriano
Inter eksikler: Samuel, Jimenez, Maxwell, Figo, Muntari İlgili haberler Alonso: “Arteta Everton’un herşeyi” Gattuso: Gilardino problemli Gerard dalya peşinde Kaka: "Sheva Mourinho’yu sevmez"