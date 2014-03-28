Avrupa'da deflasyon tehlikesi



Böylece, Avrupa Merkez Bankası'nın ortak para bölgesindeki tüketici fiyatlarının genel olarak düşmesini önlemek üzere parasal önlemlere başvurma ihtimalinin arttığı belirtiliyor. Merkez Bankası'nın ana faiz haddinin daha da düşürülebileceği beklentisi euroya döviz piyasasında değer kaybettirdi.

İspanya'nın uyumlaştırılmış hayat pahalılığı artış hızı mart ayında eksi yüzde 0,3'e geriledi. Enflasyon oranı şubat ayında yüzde 0,1 ile kıl payı farkla deflasyon sınırının üzerinde kalmıştı. Euro Bölgesi'nin dördüncü büyük ekonomisine sahip olan İspanya uzun zamandır düşük enflasyonla mücadele ediyor. 2013 yılının eylül ayından bu yana yıl bazındaki enflasyon oranı yüzde 0,5'i aşmadı.

Uzmanların deflasyon olarak adlandırdıkları, toplam mal ve hizmet arzının büyük bölümünde fiyatların düşmesi yatırım ve tüketimi frenliyor. Tüketicinin, fiyatların daha da gerileyeceği düşüncesiyle harcamalarını ertelemesi, şirketlerin de talep gerilemesinden dolayı üretim ve yatırımı düşürmesi durgunluk tehlikesi doğuyor. İspanya'nın deflasyona sürüklenmesinin bütün ortak para bölgesine yayılma tehlikesi karşısında merkez bankasının konjonktürü canlandırmak amacıyla parayı daha da ucuzlatması söz konusu olabilir.

AMB'nin deflasyon riskiyle mücadele amacıyla para musluklarını daha da açma ihtimali uzun zamandır döviz piyasasında spekülatif beklentilere yol açıyor. Euro kuru son olarak 1,37 dolara kadar gerilemişti.

Karar 3 Nisan'da

AMB faiz kararını 3 Nisan'da duyuracak. Merkez Bankası'nın yüzde iki olarak saptanan ideal enflasyon oranını yükseliş ve düşüşlere karşı koruması gerekiyor. AMB Başkanı Mario Draghi fiyat cephesindeki gelişmeyi endişeyle izlediklerini ve gerektiği takdirde para piyasasına müdahale edebileceklerini söylemişti.

Şubat ayında Euro Bölgesi enflasyon oranı yüzde 0,7 ile AMB'nin hedef enflasyon oranının oldukça altında kalmıştı. Avrupa'nın en büyük ekonomisinin mart ayı enflasyon oranı da beklentilerin altında kaldı. Şubat ayında yüzde 1,2'yi bulan enflasyon mart ayında yüzde 1'e düşkü. Hayat pahalılığı artış hızının Almanya'da da gerilemesi beklenmekteydi.