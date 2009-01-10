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Avrupa’da da silah depoları bulunmuştu

5 Avrupa ülkesinde, komünizme karşı kurulan Gladio’nun silah depoları Soğuk Savaş’ın bitmesiyle gün ışığına çıkarılmıştı.

10 Ocak 2009 02:00

5 Avrupa ülkesinde, komünizme karşı kurulan Gladio’nun silah depoları Soğuk Savaş’ın bitmesiyle gün ışığına çıkarılmıştı.

 

 

NATO’nun İkinci Dünya Savaşı’nda Avrupa’da Komünizm tehlikesine karşı koymak için istihbarat servislerinin yardımıyla kurduğu gizli bir örgüt olan Gladio’ya ait olan silah depoları, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle teker teker gün ışığına çıkarıldı.

 

Gladio’nun en güçlü olduğu ülke olan İtalya’da 1972 yılında Trieste kenti yakınlarında toprak altına gömülmüş örgüte ait 132 silah, mühimmat ve C4 patlayıcılar bulundu. Toplamda silah saklanan 127 yer tespit edildi.

 

Gladio’nun cephaneliği bununla kalmadı. Verona’da bir mezarlıkta yapılan kazılarda birçok tabanca ve silah ele geçirildi. Uzmanlara göre Avrupa’da söz konusu ülkelerin askeri istihbarat ya da ‘yerel Gladio yönetimi’ tarafından bilinen bu silahların herhangi bir Rus işgalinde, direnişçiler tarafından kullanılması için saklanması öngörülüyordu.

·        Hollanda’da 1983’te toprağa gömülmüş 127 adet silah ve patlayıcı bulundu.

·        Batı Almanya’da 1970’lerde gizli depolarda silahlar bulundu.

·         Başta Norveç ve Finlandiya olmak üzere Danimarka ve İsveç’te de buna benzer “kayıp” silahlar bulundu.

·         İsviçre’de 1991’de ortaya çıkarılan depoda birçok mühimmat vardı.

·         Fransa, Yunanistan, Belçika Lüksemburg’ta da benzer kayıp silahlar operasyonlarla bulundu.

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