Avrupa'da büyümeyle yükselen euro doları frenledi

İstanbul, 15 Şubat (DHA) - ABD enflasyonunun yüksek çıkmasıyla yükselen doları, Euro Bölgesi\'nde sanayi üretiminin beklenenden yüksek büyümesiyle güç kazanan euro frenledi.

Euro Bölgesi verileriyle yükselen euro yeniden 1.25 dolara yaklaşırken, dün ABD verileriyle 3.82 lirayı aşan doları 3.77 liraya kadar çekti. Verilerin açıklanmasından önce 4.7267 lira ile rekor kıran euro, ABD verisinin ardından 4.68 - 4.69 lira aralığına döndü. Küresel piyasalardaki yükselişten destek bulan euro yeni güne 4.71 - 4.72 lira aralığında başladı.

Borsa İstanbul Endeksi dün, yüzde 0.91 düşüş ile 113 bin 454 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde, Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 12.75 oldu.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler’in günlük Forex Bülteni\'nde, \"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Ocak ayı TÜFE verisi aylık bazda yüzde 0.7 azalırken yıllık bazda yüzde 1.6 seviyesinde gerçekleşti\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Almanya’da açıklanan 4.çeyrek öncü büyüme verisi çeyreklik bazda yüzde 0.6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 olarak gerçekleşti.

\"Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü büyüme rapora göre, Euro Bölgesi ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 0.6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.7 büyüdü.

\"Euro Bölgesi’nde açıklanan Aralık ayı Sanayi Üretimi verisi piyasa beklentisinin üzerinde aylık bazda yüzde 0.4 ve yıllık bazda yüzde 5.2 artış gösterdi.

\"ABD’de açıklanan Ocak ayı TÜFE verisi aylık bazda piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 0.5 ve yıllık bazda yüzde 2.1 artış kaydetti.

\"Aynı zaman aralığında açıklanan ABD Çekirdek TÜFE verisi aylık bazda yüzde 0.3 ve yıllık bazda yüzde 1.8 artış gösterdi.

\"Veri sonrasında dolar kanadında kısa süreli değer kazanımlarının yaşandığı görülürken dolar endeksi 90.11 seviyesine kadar yükseldiğini gördük.

\"ABD’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Ocak ayında yüzde 0.3 azaldı ABD borsaları dünü artıda tamamladı.

\"Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Aralık ayı Çekirdek makine siparişleri verisinde aylık bazda yüzde 11.9 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.0 düşüşlerin yaşandığı görüldü.

\"Japonya’da açıklanan Aralık ayı Sanayi üretimi verisi aylık bazda yüzde 2.9 ve kapasite kullanım oranı verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.8 arttı.\"