Avrupa'da büyümeye devam ediyor

Türkiye mobilya sektörünün önde isimlerinden İstikbal, yurt dışında hızla büyümeye devam ederek, yatırım rotasını son olarak Avrupa'nın gözde ülkesi Fransa'ya çevirdi.



Avrupa'nın gözde ülkesi Fransa'da 3 gün arka arkaya mağaza açan İstikbal, Hollanda'dan sonra yerini Fransa'da da sağlamlaştırdı. Fransa'nın en önemli şehirlerinden Reims, Marsilya ve Blois'te ortalama bin metrekarelik her tür ürünün yer aldığı İstikbal mağazalarının açılışı Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, Marsilya Başkonsolosu Özer Aydan ve Türk iş adamları derneklerin katılımı ile gerçekleşti.



Açılış töreninde konuşma yapan Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, “Avrupa kültürü ile İstikbal markasını buluşturmak ve Avrupa'nın en önemli ülkelerinde ürün ve hizmetlerimiz ile beğeni ve başarı kazanmak bizim için çok gurur verici bir süreç. Fransa'da arka arkaya 3 yeni mağaza daha açtık ve hedefimiz yakın dönemde bu sayıyı 20'ye çıkarmak. İstikbal 2010 yılında hızla Avrupa'da yatırımlarına ve büyümeye devam edecek” dedi.



İstikbal, Avrupa'daki mağaza sayısını 49'a çıkartırken, son mağaza yatırımları ile yurt dışındaki sayısını ise 229 yükseltti. Türkiye mobilya sektöründe 52 yıllık tecrübesi ile sektörün lider markası olan İstikbal, Fransa'da mağaza sayısını 9'a çıkartırken, 2011 yılında ise bu rakamı 20'ye yükseltmeyi hedefliyor.



İstikbal, yurt dışı hedefleri doğrultusunda Almanya, İngiltere, Belçika Avusturya, Yunanistan, Hollanda'dan mağazaları bulunuyor.