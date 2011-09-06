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Ekonomi

Avrupa'da büyüme hız kesti BRÜKSEL (A.A)

06 Eylül 2011 23:45

-Avrupa'da büyüme hız kesti BRÜKSEL (A.A) - 06.09.2011 - Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nde büyüme hızı ikinci çeyrekte yavaşladı. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ikinci çeyrekte AB yüzde 1,7 ve Avro Bölgesi yüzde 1,6 büyüdü. İlk çeyrekte büyüme oranları, AB ve Avro Bölgesi'nde yüzde 2,4 olmuştu.  Yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre büyüme oranları ise AB ve Avro Bölgesi'nde yüzde 0,2 olarak açıklandı. Söz konusu oranlar ilk çeyrekte 27 üyeli AB'de yüzde 0,7 ve 17 üyeli Avro Bölgesi'nde yüzde 0,8 düzeyindeydi. Geçen yılın aynı dönemine göre ikinci çeyrekte büyüme oranları, AB'nin büyük ekonomilerinden Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 1,6, İtalya'da yüzde 0,8, İngiltere ve İspanya'da yüzde 0,7 oldu. Bu yılın ikinci çeyreğinde ABD yüzde 1,5 büyürken Japonya yüzde 0,9 küçülmüştü. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 11'lik rekor büyüme gerçekleştiren Türkiye'nin ise yüzde 7 civarında beklenen ikinci çeyrek verileri henüz açıklanmadı. 

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