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Ekonomi

Avrupa'da borsalar yönünü aşağı çevirdi LONDRA (A.A)

06 Eylül 2011 20:09

-Avrupa'da borsalar yönünü aşağı çevirdi LONDRA (A.A) - 06.09.2011 - Avrupa'da borsalar, Avro Bölgesi'nin borç krizine ilişkin endişelerin artması nedeniyle düşmeye başladı.  Piyasa işlemlerinin sürdüğü Avrupa'da banka hisseleri 29 ayın en düşüğüne gerilerken, STOXX Avrupa 600 Bankacılık Endeksi yüzde 3 değer kaybetti. Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan FTSEurofirst 300 Endeksi de yüzde 1,7 oranında düşerek 894,62 puan oldu. Endeks böylece iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Fransız Societe Generale Bankasının hisseleri yüzde 6,5, Credit Agricole Bankasının hisseleri yüzde 4,3 ve Alman Commerzbank'ın hisseleri de yüzde 2,5 oranında düştü.  Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 0,07, Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 1,31 ve Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 1,53 indi.  Avrupa'da ayrıca İtalya'da Milano Borsasında FTSE MIB Endeksi yüzde 3,11, İspanya'da Madrid Borsasında IBEX Endeksi yüzde 2,21, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 1,24, İsveç Borsası'nda OMX 30 Endeksi yüzde 0,92, Yunanistan'da Atina Borsası yüzde 0,99 ve Rusya'da Moskova Borsası'nda MICEX Endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Avrupa'da İtalya ve Yunanistan'ın, tasarruf paketlerinin uygulanmasına karşı içeride tepkilerin artması nedeniyle bu paketleri uygulamada niyetli olup olmadığı konusunda şüphelerin artmaya başlaması borsaları olumsuz etkiliyor. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'nin, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) temsilcilerinin Yunanistan ile ilgili raporunun ''olumsuz'' olması halinde bu ülkenin yardım alamayabileceği açıklaması da borsalarda olumsuz yankılandı. -Petrol fiyatları- Bu arada ABD ham petrolünün Ekim ayı teslimi varil fiyatı 84 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün Ekim ayı teslimi varil fiyatı 111 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD ham petrolünün Ekim ayı teslimi varil fiyatı Avrupa'daki işlemlerde bugün 2,32 dolar değer kaybederek 84,13 dolardan işlem görmeye başladı.  Londra Brent tipi ham petrolün Ekim ayı teslimi varil fiyatı ise 94 sent artışla 111,02 dolar oldu.

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